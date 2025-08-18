「被害者のバッグだけ奪い逃げていった」日本人男性2人が銃撃され死亡…フィリピン・マニラの繁華街で何が？　関係したとみられる人物の身柄を拘束

フィリピンの首都・マニラの多くの観光客でにぎわう繁華街で、ホテルに一時的に滞在していたという日本人男性2人が銃撃され死亡した。関係者によると、事件に関係したとみられる人物を拘束して捜査しているという。

マニラの繁華街で日本人男性2人が銃撃される

防犯カメラがとらえていたのは、マニラの路上で日本人男性2人が銃撃される瞬間だった。

画面右から走ってきた白いタクシーの後部座席から男性2人が降りた次の瞬間、画面右から現れた男が突然拳銃を発砲し、撃たれた男性2人は地面に倒れ込んだ。

続いて、発砲した男が画面から消えると、今度はバイクの人物が現場へ現れた。

白Tシャツに短パン姿で、発砲した男とよく似ていて、同一人物のように見える。

その後バイクに乗る男は、被害男性らの所持品を物色していた男を後ろに乗せ、2人乗りで逃走した。

目撃者「被害者のバッグだけ奪って逃げていった」

銃撃事件が起きたのは、15日の深夜。

現場は、マニラの中でも多くの観光客でにぎわう繁華街だった。

銃撃現場を目撃したという人は、当時の状況を「黒いマスクで顔を覆った2人組は携帯電話や腕時計などは盗まず、被害者のバッグだけを奪い、何事もなかったように逃げていった」、「日本人男性2人と一緒に行動していたフィリピン人の男1人が、発砲後急いで逃げていくのを見た」などと話した。

撃たれたのは、静岡県出身のナカヤマアキノブさん（41）と福岡県出身のサトリヒデアキさん（53）で、共に頭などを撃たれ、その場で死亡が確認された。

2人は、マニラのホテルに一時的に滞在していたという。

フィリピン当局は、犯行に使われたとみられるバイクを現場近くで押収した。

関係者によると、事件に関係したとみられる人物の身柄を拘束して捜査しているという。

マニラにある日本大使館は、現地の日本人や旅行者らに対し、夜間の外出を控えるよう注意を呼びかけている。

（「イット!」8月18日放送より）