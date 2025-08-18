日本テレビの河出奈都美アナウンサーが１７日の同局「シューイチ」でコミックマーケットをロケし、コスプレ姿を披露した。

「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイに扮して、１２万人が来場する熱狂の理由を現地調査。放送後にはインスタグラムで、人生初参加となったコミケを振り返った。

河出アナは「人生初のコミケ。さらにはコスプレでリポートするという、私にとって本当に、夢のような時間でした！（２日前にロケが決まったのですがなんとか間に合いました…！）」と回想。

続けて「せっかくだから、コスプレイヤーさんみたいに撮ってもらいたいなあと思っていたので、ロケは終わったけどコスプレエリアに残ってプロデューサー後見のもと撮影していただきました。笑」と放送後に被写体として参加したことも報告した。

「とりあえず、来年は何のコスにしようか考えます！！」とすっかりハマった様子。コメント欄には「プロコスプレイヤーと名乗っていいレベル」「完璧なコスプレ」「ハマっとりますなぁ…」「超絶かわいい」「レイさんそのものですね」などの声が並んだ。