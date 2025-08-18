好きなそうめんのトッピングランキング、「とろろ」を抑えた1位は?
オカベは8月5日、そうめんに合わせるトッピングに関するアンケート調査の結果をもとにした好きなそうめんのトッピングランキングを発表した。調査は7月4日〜22日、全国の10代〜80代以上の男女2,139人を対象に行われた。
そうめんのトッピングランキング
1位は「天ぷら」(42%)となった。理由は「あっさりしたそうめんに、揚げ物のコクが合うから」といった回答が多かったほか、「ボリュームを出したいから」といった回答も挙がっている。
2位には「とろろ」(36%)がランクイン。「ネバネバがそうめんに絡んで美味しいから」といった理由が多かった。
3位は「オクラ」(35%)。「ネバネバが好きだから」や「そうめんと絡んで食べやすい」といった理由が多く見られた。
4位は「トマト」(32%)、5位は「野菜の揚げびたし」(30%)となっている。
以下には「温泉卵/半熟卵」「錦糸卵」「天かす」(各24%)や「ワカメ」(23%)、「納豆」(20%)がランクインした。
そうめんのトッピングランキング
1位は「天ぷら」(42%)となった。理由は「あっさりしたそうめんに、揚げ物のコクが合うから」といった回答が多かったほか、「ボリュームを出したいから」といった回答も挙がっている。
3位は「オクラ」(35%)。「ネバネバが好きだから」や「そうめんと絡んで食べやすい」といった理由が多く見られた。
4位は「トマト」(32%)、5位は「野菜の揚げびたし」(30%)となっている。
以下には「温泉卵/半熟卵」「錦糸卵」「天かす」(各24%)や「ワカメ」(23%)、「納豆」(20%)がランクインした。