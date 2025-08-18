中川翔子、手作りのグルテンフリーピザ公開「罪悪感なさそうでいい」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/18】タレントの中川翔子が18日、自身のInstagramを更新。グルテンフリーピザを公開した。
【写真】中川翔子、手作りグルテンフリーピザ
中川は「米粉と豆腐でグルテンフリーピザをこしらえました 豆腐150g、米粉100g、塩少々をこねてレンチン、そこにピザソースや具材チーズでまた焼くだけ 簡単でおいしい」とコメントし、自宅で米粉と豆腐を使った健康的なピザ作りを披露した。コーンやベーコンなどの具材がたっぷりと乗ったピザが印象的で、「お料理が気分転換にもなってるようで栄養を双子にあげなきゃね」と現在妊娠中の双子への愛情を表現している。
この投稿に、ファンからは「簡単でおいしそう」「健康的」「グルテンフリーすごい」「罪悪感なさそうでいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】