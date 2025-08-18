【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者1人含む男女計19人を救急搬送…うち8人が中等症11人は軽症（静岡）

【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者1人含む男女計19人を救急搬送…うち8人が中等症11人は軽症（静岡）