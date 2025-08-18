ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者1人含む男女計19人を救急… 【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者1人含む男女計19人を救急搬送…うち8人が中等症11人は軽症（静岡） 【速報】熱中症の疑いで高齢者10人 未成年者1人含む男女計19人を救急搬送…うち8人が中等症11人は軽症（静岡） 2025年8月18日 17時21分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月18日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者10人、未成年者1人を含む男女計19人が救急搬送されました。このうち8人が中等症、11人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者1人 未成年者1人含む男女計3人を救急搬送…いずれも軽症（静岡） 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人 未成年者1人含む男女計7人を救急搬送…うち2人が中等症5人は軽症（静岡） 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, リペア工事, 射出成形機, 法要, 生花, 上田, 長野, 寺田屋, 静岡, 大船