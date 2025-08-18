もはや事件…胸にハローキティ　BLACKPINK・ジェニーの“挑発的衣装”が話題「これを着こなすなんて」【PHOTO】

BLACKPINKのジェニーがイタリア・ミラノのステージで「ファッションアイコン」として注目を集めた。

【画像】ジェニーの「スケスケ」衣装、もはや事件

ジェニーは8月18日、自身のインスタグラムに「Grazie Milan（ありがとう、ミラノ）」というコメントとともにコンサートのビハインド写真を公開した。

淡いピンクのツーピース、ブラックのシルクシャツ、ボディスーツなど多彩なステージ衣装を着こなした彼女は、特に胸元にハローキティの装飾をあしらった大胆なスタイリングで会場をざわつかせた。

赤いハローキティのポイントが加わったこの衣装は、可愛らしく遊び心のある雰囲気と、迫力あるステージパフォーマンスを同時に表現していた。グローバルファンの反応も爆発的だった。

SNS上には「それを着こなすなんて！」「ハローキティがファッションに昇格した！」といった声が相次いだ。

（写真＝ジェニーInstagram）

BLACKPINKは現在、全16都市31公演にわたるワールドツアー「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE]」を展開し、世界中のファンと交流している。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。