16日、浜松市で「記録的短時間大雨情報」が発表され、浜松市天竜区では猛烈な雨が降り住宅などに50件以上の浸水被害が出ていたことが判明しました。浜松市は18日からり災証明を受け付けるとともに、災害で発生した廃棄物の持ち込みや回収の受け付けをしています。





16日午後4時半ごろ、浜松市天竜区で撮影された映像をみると、強く降り続く雨の影響で道路が川のようになっていることがわかります。





この日、浜松市北部では1時間に120ミリの猛烈な雨が観測され、「記録的短時間大雨情報」が発表されたほか、天竜区の観測所では降り始めからの雨量が464,5ミリに達しました。この大雨のため、浜松市天竜区では道路の冠水や土砂が崩れたりして一時8つの道路で通行規制が敷かれました。また、天竜区船明地区では床上浸水7件、床下浸水約50件などの建物被害が出ていたことが１７日、浜松市の発表で判明思案した。一夜明けた、17日午後、浸水被害が集中した船明地区の上空からは現場をヘリで撮影すると、水に浸かった家財道具を協力して外に運び出す様子が見られたほか、重機も繰り出して道路を覆った泥を取り除く作業をしている様子が見られました。最高気温が30℃を超えた17日夕方、被害を受けた家では片付け作業が続いていて、家の壁には水位が上がった痕跡が残されていました。（被害に遭った住民）「家の中に入るまで、ももぐらいまで水があって、家に入らないとどうしようもないので濡れながら入りました」浜松市では、18日から罹災証明を受け付けるとともに、災害で発生した廃棄物の持ち込みや回収の受け付けをしています。