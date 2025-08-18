静岡市の新サッカースタジアム構想はENEOSとの合意で実現へ道筋…エスパルス･サポーターからも期待の声
先週、静岡市が清水駅近くの土地の利活用について「ENEOS」と合意したことにエスパルスサポーターからも期待の声が聞かれました。
おととい16日、ホーム・IAIスタジアム日本平で試合があった清水エスパルス。試合前、サポーターに話を聞くと…。
（エスパルス サポーター）
「もう早くつくってほしくて、ずっと待ってたから、やっと一歩進んだかな。後はいつ出来るのかなと思うぐらい、楽しみです」
「もう一刻も早くできてほしいですね」
新しいサッカースタジアム建設へ大きな一歩となった、先週15日、金曜日の発表。
（静岡市 難波市長）
「清水区の袖師地区を中心とした、地域づくりの推進に係る合意書。ENEOSとの合意書ですけど、これを締結したので報告します」
静岡市は清水駅東口近くにある製油所跡地、約14ヘクタールの利活用について、土地を所有する石油元売り大手の ENEOSと合意したことを発表しました。
今後、静岡市はまず土地の一部を購入。地権者らと事業組合を立ち上げ、タンクなどの撤去費用や、どの程度静岡市が土地を取得するかなど検討し、土地の造成を進めるということです。
そして…。
（静岡市 難波市長）
「今まではENEOSの土地ですので勝手に静岡市が絵を描くわけにはいきませんが、ここを土地開発しましょうと合意をしましたので、この場所での新スタジアムの整備の検討が可能となりました」
新サッカースタジアムの面積や費用など具体的な検討が可能になったと、強調したのでした。
新スタジアムの建設を巡っては、「IAIスタジアム」が、観客席の屋根不足といったJリーグの施設基準を一部満たしていないことや、老朽化などから議論が始まりました。
2014年には、清水エスパルスが静岡市に新スタジアムの建設を要望。
2022年には、検討委員会が立ち上げられ、当時、エスパルスの山室社長は…。
（エスパルス 山室 晋也 社長）
「中心市街地の近くにサッカースタジアムがある。それによって活性化する。人が集まる」
検討の結果、新スタジアムの最有力候補地として選ばれたのが、清水駅東口に近い「ENEOS」が所有する「清水製油所跡地」でした。
その一方で、土地に関する協議は時間を要し、2025年4月の段階では…。
（静岡市 難波市長）
「できるだけ早く合意に達したいと思う。まだ、いつまでにと言える状況ではない」
こうした状況に、経済界からは早期の実現に向けて道筋を示してほしいという要望も出ていました。
（静岡商工会議所 岸田 裕之 会頭）
「少し進み方が遅いのかなというように経済団体としては考えていた」
今回、数年に渡る議論や協議の末に、前進した新サッカースタジアム構想についてエスパルスのサポーターは…。
（エスパルス サポーター）
「-こういう雨の日とかだと屋根付きの席が少なすぎるから、もうちょっと屋根の付いたスタジアムがほしいです」
（エスパルス サポーター）
「ちょっと遠いのでサポーター来るのが大変なので。ああいうところ（駅近く）にもともとあった方が良かった。プロサッカーチームだからお客さんたくさん集めなきゃ事業にならないので。やはりいい場所にあるのは重要だと思う」
一方で、日本平への愛着も…。
（エスパルス サポーター）
「この日本平にもう20年以上通い続けてずっとエスパルス応援しているので、新しいスタジアムで応援したい気持ちもありつつ、それが完成すると日本平に来られなくなってしまう。うれしい気持ち半分、複雑な気持ちが半分」
難波市長は、新スタジアムを建設せず、まだIAIスタジアムを改修する可能性もあると話しています。
（静岡市 難波市長）
「新スタジアム面積であるとか、金額がどのぐらいかかりそうかであるとか、そういったところの検討をこれから進めていくことになります。で、その結果と、IAIスタジアムの改修費16.45-148億円（去年試算）では済まないともっと高額になると考えられるので、これから半年かけてIAIスタジアムについても改修費がいくらかかるか詰めます」
今後、新スタジアムの建設と「IAIスタジアム」の改修とを比較し、どちらの案を採用するか、来年3月末までに結論を出す方針です。
（静岡市 難波市長）
「今回は具体的な比較をすることができて、どちらにするかを決定することができる段階になりましたので、そういった点では一歩進んでるかなと思っています」
新スタジアムの建設には巨額な建設費がかかるため、土地造成の費用負担や、民間投資をどのように呼び込むかなど高いハードルはありますが、実現に向けた道筋がみえてきました。