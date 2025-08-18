「ABEMA de DAZN」、今季も中継決定！リーグアン・セリエA・ベルギー中心に毎節3試合を無料生中継…“マニア向け”カードも

ABEMAとDAZNが展開する「ABEMA de DAZN」は15日、今月開幕する主要な欧州サッカーリーグにおいて、日本代表選手が所属するクラブを中心とした「欧州リーグ2025-26」の試合を中継することを決定したと発表した。

欧州サッカーに加えて、明治安田Jリーグ、AFC主催大会の日本代表戦、F1など、DAZNで配信されているさまざまなスポーツを「ABEMA」内で視聴することが可能な「ABEMA de DAZN」。登録方法もシンプルで、幅広いジャンルのスポーツを、「ABEMA」ならではの視聴体験とともに楽しむことができるサービスだ。

そんな「ABEMA de DAZN」にて、今季もリーグ・アンやセリエA、さらには新たに放映権を取得したブンデスリーガなどの欧州リーグを毎節3試合無料で生中継することが決定。日本人選手が所属するクラブの試合を中心に厳選し、欧州で活躍する選手たちの最新のパフォーマンスをお届けするという。

また、注目試合のハイライト映像も無料配信。欧州サッカーの魅力をより手軽に、より深く体感することができる。

注目の「ABEMA de DAZN」の『欧州リーグ2025-26』、今回発表された無料対象試合は以下の通り。

『オセールvsロリアン』 キックオフ時間：8月18日（月）午前0時45分〜

『ナントvsパリSG』 キックオフ時間：8月18日（月）午前3時45分〜

『スポルティングvsアロウカ』 キックオフ時間：8月18日（月）午前4時30分〜

『サッスオーロvsナポリ』 キックオフ時間：8月24日（日）午前1時30分〜

『アンデルレヒトvsヘント』 キックオフ時間：8月24日（日）午後11時00分〜

『リールvsモナコ』 キックオフ時間：8月25日（月）午前3時45分〜

先週末はまだドイツとイタリアが開幕していなかったこともあり、オセールvsロリアンのような“マニア向け”カードも配信されたが、今シーズンも欧州で活躍する日本人選手たちが数多く登場予定。

昨シーズン6ゴール・3アシストの成績を残し、攻撃の軸としてチームをけん引したモナコの南野拓実や、今季古巣ヘンクに復帰した伊東純也、パルマの守護神として活躍する鈴木彩艶ら、注目選手の出場試合を「ABEMA de DAZN」にて無料で視聴することができる。

また、久保建英が所属するレアル・ソシエダの試合も「ABEMA de DAZN」にて生中継。さらに、昨季CL決勝で頂点の座を競った欧州王者パリ・サンジェルマンや準優勝のインテルなど、欧州屈指のビッグクラブの試合も「ABEMA de DAZN」の会員であれば、すべて視聴することが可能とのことだ。