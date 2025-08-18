Ä«ÁÒ³¤¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤ËÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎUFC2Ï¢ÇÔ¡Ä¿´¶ÅÇÏª¡ÖÀ®Ä¹¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡Ê32¡áJAPAN TOP TEAM¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£UFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC319¡×¤Ç¡¢UFC2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ë8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2R¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¡£2ÀïÏ¢Â³°ìËÜÉé¤±¤ÇUFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¼Õºá¤«¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤ËÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈUFC2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢Äü¤á¤º¤ËÅ¥½¤¯Çç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉé¤±¤â¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¸·¤·¤¤°Õ¸«¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£