バスケ八村塁、日本満喫のイケメン兄弟ショット公開！ 「平和以外の何物でもない」「かっこよすぎて」
NBAのロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁選手は8月17日、自身のInstagramを更新。格好いい兄弟ショットを公開しました。
【写真】イケメン兄弟ショット
コメントでは、「伊根町！いいですね」「かっけー」「いい写真ばっかり!兄弟ショットも」「塁くん載せてる写真めっちゃすき」「素晴らしい」「京都満喫してて楽しそうで嬉しい〜」「あレンレンも一緒だ」「Ruiとアレンサイコーじゃん！」「平和以外の何物でもない」「なんか映画のシーンに観える〜」「日本の宝や」「かっこよすぎて」と、称賛の声が多数寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】イケメン兄弟ショット
「塁くん載せてる写真めっちゃすき」塁選手は「五感で感じる… 」とつづり、15枚の写真を投稿。自身の格好いいソロショットや、弟でB.LEAGUEの神戸ストークス所属の阿蓮選手と並んだショットなどを公開しました。景色の美しさが際立つ写真ばかりで、見とれてしまいます。また塁さんはタンクトップを着用しており、鍛えられた筋肉が露出しています。
リール動画も公開16日には「京都」とつづり、今回の旅の様子をまとめたリール動画を公開していた塁選手。ファンからは「笑顔最高」「日本満喫ですね。嬉しいな」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)