（ＣＮＮ）専門家は、ウクライナのゼレンスキー大統領とトランプ米大統領との間で予定されているホワイトハウスでの会談がゼレンスキー氏にとって「困難な」ものになるとの見方を示している。和平合意の条件がウクライナにとって必ずしも有利なものではないためだ。

「トランプ氏はゼレンスキー氏に、失った領土の大部分は長期的に失われるということを受け入れなければならないと明確に告げている」と、南カリフォルニア大学中央欧州研究責任者のロバート・イングリッシュ氏はＣＮＮに語った。

イングリッシュ氏は「クリミアとドンバスの大部分を取り戻すという幻想は終わった」「水面下では、ゼレンスキー氏が苦渋の決断をしなければならないという認識が明確になっている。そして今はウクライナの今後の安全の保証に焦点を当て、それを強固なものにする必要がある」と指摘する。

フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相、英国のスターマー首相、欧州委員会のフォンデアライエン委員長など欧州首脳の代表団は、ワシントンでゼレンスキー氏と合流し、西側諸国によるウクライナ支援の将来像を形作るべく協調して取り組む。

イングリッシュ氏は「皆が集結し、共通理解に達しようとしているという事実自体は極めて重要だ」としながらも、多国間協議の焦点は、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への正式な加盟なしにウクライナの長期的な安全保障制度を構築することに置かれる可能性が高いと強調した。

「彼らがウクライナに兵力を提供して援助を約束し、米国が物資や情報、兵たんなどを供与している限り、ＮＡＴＯのような保護にかなり近づき、ウクライナに同国がこれまで得られなかったものを与えることになるだろう。数年にわたって有効で無期限に更新可能な条約のような合意が成立すればなおさらだ」