グラドル「男の部屋で…」女性の痕跡に気づくまさかのきっかけを指摘、千鳥爆笑
グラビアアイドルの高梨瑞樹（27歳）が、8月17日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。「男の部屋に行ったとき…」女性の痕跡に気づく、まさかのきっかけに、お笑いコンビ・千鳥が爆笑した。
番組は今回、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催。約1年半ぶりの開催となった今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と、“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希に加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にお笑い芸人・AMEMIYAを迎え、知られざる“女心”が込められた“本音ソング”を審査した。
高梨は“女性の痕跡を隠したがる男性”への教訓を込めたラブソングを歌い、千鳥から「素晴らしい！」と絶賛を浴びる。
「男の部屋に行ったとき」「ネフリでホラー映画15分見た跡があったら『こっからおっぱじめたんだ』って分かるよ」と、隠し事をする男性へのリアルな指摘を歌い上げた高梨は、「女の子が来るってなったら、絶対痕跡を消す。でも視聴中コンテンツは消さない」「男の人って『刃牙』か『孤独のグルメ』しかない」と語り、男性陣は笑いながらも納得の表情を浮かべた。
