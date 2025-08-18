タレント・マツコ・デラックスが曜日レギュラーとして出演中の１８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に出演。３週間ぶりの同番組登場となった。

番組冒頭、レギュラーの株式トレーダー・若林史江さんと出演のマツコ。まず「申し訳ございません、本当に」と頭を下げると「もう、本当に仕事したくないです」とつぶやいた。

先週の放送５０００回を祝う「５時夢万博」を欠席したことについては「ちょうど、薬が効いてて。すみません。薬が効いてて、ずっと寝てました」と明かすと、「年を取るって嫌よね。ようやく分かってきた。近所のじじい、ばああが『早く死にてえ』って言ってたのがよく分かったわ」と話すと「これがどんどんね。いろんなところが悪くなっていって、人間は死を迎えるんだなって」と続けた。

若林さんに「生きているだけで（腰の）関節って外れるの？」と聞かれると「そりゃ、太ってるからよ。ナメんじゃないわよ！」と即答。「日々生きてるだけでハードトレーニングなんだから、ナメんなよ、本当に」と毒づいていた。

「でもさ。腰はみんなやるから」と、しみじみつぶやいていた。

マツコについては１１日放送の同番組でＭＣの垣花正が「マツコさんがお仕事で羽田空港に向かった先で腰をやっちゃったということらしいんで。動けなくなったということでお休みと」と説明。「腰の亜脱臼ということですが、腰以外は至って元気なんですって。状態としては困ったものかも知れませんけど。羽田空港の駐車場で痛めるということで」と説明していた。