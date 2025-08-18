さまぁ〜ず大竹の妻・中村仁美、家族5人で過ごす夏休み動画を公開 長男・次男・三男との親子4ショットでは笑顔「すっごく楽しそう〜」「素敵な夏旅ですね」
フリーアナウンサーの中村仁美（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。「夏休みを頂いております」とつづり、夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ず 大竹一樹（57）、子どもたちと家族5人で過ごした夏の思い出を動画で紹介した。
【動画】「浮き輪から落ちそうになる瞬間次男くんと三男君を支えるような仕草をする大竹パパ」家族5人で過ごした夏の思い出披露の中村仁美アナ
中村と長男（13）、次男（9）、三男（6）との親子3ショットや、大竹と子どもたちがプールで遊んでいると思われる場面をとらえた4ショット、魚介たっぷりの食事など、楽しげな家族の思い出をまとめた動画をアップ。
動画内のテキストには「5人で過ごす時間」「大人へなっていく君達へ こんな夏があったことも忘れないで欲しい」と、中村から息子たちへのメッセージが添えられている。
この投稿に対し「素敵な夏旅ですね」「すっごく楽しそう〜」「ご家族、仲がよくて楽しそう」「浮き輪から落ちそうになる瞬間次男くんと三男君を支えるような仕草をする大竹パパ」「すてき〜……………!!!!!幸せのおすそ分けありがとうございます大竹家だいすきです」など、さまざまな声が寄せられている。
