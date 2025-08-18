ここで告白しないでどうする！女子の「完全脈あり」LINE９パターン
LINEのやり取りでさりげなく好意を表現する女性は多いもの。それなのにシグナルを見逃し続けていると、「私のこと好きじゃないのかな」と諦められてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性96名に聞いたアンケートを参考に「ここで告白しないでどうする！女子の『完全脈あり』LINE」をご紹介します。
【１】「私たち、付き合ってると思われてるらしいよ」と意味深なことを言う
「まわりにそう思われてるけど、どう思うの？って聞いて、反応を見る作戦」（20代女性）というように、自分から告白できない女性は、高等テクで男性を追い詰めるようです。「へぇ」で終わらせず、「じゃあ、ホントに付き合っちゃおうか」と告白できたらベストではないでしょうか。
【２】「毎日LINEしてるね」と頻度を強調する
「仲いいよね？って確認してるつもりです」（10代女性）というように、LINEの頻度にいちいち触れたがる発言の裏には、「だから私たち、いい感じだよね？」というメッセージが込められているようです。間違っても「ウザがられてる!?」などと深読みせず、「一番仲いいよね」とラブラブムードを盛り上げましょう。
【３】「もうすぐクリスマスだね」とカップルイベントを意識する
「女子からは誘えないから、向こうから声をかけるように誘導します」（20代女性）というように、カップルイベントの話題も、告白待ちの濃厚なアピールであることが多いようです。「何か予定あるの？」などと探りを入れて、デートの約束を取り付けられるよう努力しましょう。
【４】「また明日！」と必ず次につながる終わり方をする
「好きな人とは毎日LINEしたい」（20代女性）というように、メッセージを切り上げるときの反応は、相手の好意を確認するヒントになるかもしれません。逆に、「じゃあ寝るね」だけでそっけなく終わるようなら、あまり脈がないのではないでしょうか。
【５】「好きだよ」と書かれたギャグっぽいスタンプを送る
「重くならないように笑えるスタンプを使います（苦笑）」（10代女性）というように、好意を表すポップなスタンプを使うのは、恋する女子の常套手段といえそうです。ギャグっぽいからと見過ごさず、恋のシグナルとしてきちんと受け止めましょう。
【６】「LINEもいいけど会いたいね」と積極的に会おうとする
「好きな人に会いたいのは当然でしょう」（20代女性）というように、メッセージのやり取りだけでなく、会う約束を取り付けたがる女性は、十中八九あなたに恋していると思っていいでしょう。ただし、「相談したいことがあるだけ」の可能性もあるので、期待しすぎるのは禁物かもしれません。
【７】「どんな子が好きなの？」と好みのタイプを聞く
「自分がOKなのかは知りたい」（10代女性）というように、自信のない女性は、自分が恋愛対象内なのかどうかをストレートに確認するようです。勇気があれば「きみみたいな子」と答えて、そのまま告白に持ち込んでもいいのではないでしょうか。
【８】「なんか彼氏みたい！」とはしゃいだ発言をする
「どうにかして自分のことを意識させようと仕向けますね」（20代女性）というように、異性としての自分をアピールするため、告白ギリギリの発言をする女性もいるようです。ここまでわかりやすいセリフが出たら、早めに告白しないとチャンスが逃げてしまうでしょう。
【９】「○○って楽しそう！」とデートスポットに行きたがる
「誘われて困ることはわざわざ話題にしません」（20代女性）というように、奥手な男性のために「誘い水」的な発言を繰り出しているケースです。テーマパークやレストランなどの話が出たら、すかさず「じゃあ、一緒に行かない？」と誘ってデートに持ち込みましょう。
男性が鈍感なことを知っている女性たちは、思った以上にわかりやすいシグナルを送っているようです。チャンスを逃さず、男になりましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計96名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「私たち、付き合ってると思われてるらしいよ」と意味深なことを言う
「まわりにそう思われてるけど、どう思うの？って聞いて、反応を見る作戦」（20代女性）というように、自分から告白できない女性は、高等テクで男性を追い詰めるようです。「へぇ」で終わらせず、「じゃあ、ホントに付き合っちゃおうか」と告白できたらベストではないでしょうか。
「仲いいよね？って確認してるつもりです」（10代女性）というように、LINEの頻度にいちいち触れたがる発言の裏には、「だから私たち、いい感じだよね？」というメッセージが込められているようです。間違っても「ウザがられてる!?」などと深読みせず、「一番仲いいよね」とラブラブムードを盛り上げましょう。
【３】「もうすぐクリスマスだね」とカップルイベントを意識する
「女子からは誘えないから、向こうから声をかけるように誘導します」（20代女性）というように、カップルイベントの話題も、告白待ちの濃厚なアピールであることが多いようです。「何か予定あるの？」などと探りを入れて、デートの約束を取り付けられるよう努力しましょう。
【４】「また明日！」と必ず次につながる終わり方をする
「好きな人とは毎日LINEしたい」（20代女性）というように、メッセージを切り上げるときの反応は、相手の好意を確認するヒントになるかもしれません。逆に、「じゃあ寝るね」だけでそっけなく終わるようなら、あまり脈がないのではないでしょうか。
【５】「好きだよ」と書かれたギャグっぽいスタンプを送る
「重くならないように笑えるスタンプを使います（苦笑）」（10代女性）というように、好意を表すポップなスタンプを使うのは、恋する女子の常套手段といえそうです。ギャグっぽいからと見過ごさず、恋のシグナルとしてきちんと受け止めましょう。
【６】「LINEもいいけど会いたいね」と積極的に会おうとする
「好きな人に会いたいのは当然でしょう」（20代女性）というように、メッセージのやり取りだけでなく、会う約束を取り付けたがる女性は、十中八九あなたに恋していると思っていいでしょう。ただし、「相談したいことがあるだけ」の可能性もあるので、期待しすぎるのは禁物かもしれません。
【７】「どんな子が好きなの？」と好みのタイプを聞く
「自分がOKなのかは知りたい」（10代女性）というように、自信のない女性は、自分が恋愛対象内なのかどうかをストレートに確認するようです。勇気があれば「きみみたいな子」と答えて、そのまま告白に持ち込んでもいいのではないでしょうか。
【８】「なんか彼氏みたい！」とはしゃいだ発言をする
「どうにかして自分のことを意識させようと仕向けますね」（20代女性）というように、異性としての自分をアピールするため、告白ギリギリの発言をする女性もいるようです。ここまでわかりやすいセリフが出たら、早めに告白しないとチャンスが逃げてしまうでしょう。
【９】「○○って楽しそう！」とデートスポットに行きたがる
「誘われて困ることはわざわざ話題にしません」（20代女性）というように、奥手な男性のために「誘い水」的な発言を繰り出しているケースです。テーマパークやレストランなどの話が出たら、すかさず「じゃあ、一緒に行かない？」と誘ってデートに持ち込みましょう。
男性が鈍感なことを知っている女性たちは、思った以上にわかりやすいシグナルを送っているようです。チャンスを逃さず、男になりましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2015年4月10日から17日まで
対象：合計96名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査