これが日本の“ちょうどいい”。欲しい機能全部入りスマホ「AQUOS」が10％還元！ #楽天セール
現在、シンプルさと存在感を併せ持つデザインと個性を際立たせるカラーが魅力の、SHARPの「AQUOS sense9（6GB/128GB）」や、買い物かご1.1個分の冷凍容量で、まとめ買いした冷凍食品もたっぷり収納できる、IRIS OHYAMAの冷凍冷蔵庫「大凍量Lite」など、人気のアイテムがお得に登場しています。
大容量バッテリー搭載で動画も音楽も思う存分楽しめるシャープの「 AQUOS sense9（6GB/128GB）」がお買い得。
シンプルさと存在感を併せ持つデザインと個性を際立たせるカラーが魅力の、SHARP（シャープ）の「AQUOS sense9（6GB/128GB）」が今なら10％ポイント還元中。
カメラを囲う自由曲線が印象的な新デザイン。防水・防塵に加え、米軍規格「MIL-STD-810H」準拠の耐衝撃性能を備えているので、登山やアウトドア志向の方にもぴったりなアイテムです。
容量5,000mAhの大容量バッテリーと大迫力のサウンドを体感できるステレオスピーカーにより、動画や音楽などを電池切れを気にすることなく楽しめます。
冷凍食品や作り置きしたおかずもたっぷり保存できるアイリスオーヤマの「大凍量シリーズ」が驚きの50％ポイントバック！
買い物かご1.1個分の冷凍容量で、まとめ買いした冷凍食品もたっぷり収納できる、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の冷凍冷蔵庫「大凍量Lite」が50％ポイントバックとお買い得です。
冷凍室は食品に合わせて収納しやすい引き出しタイプなので、よく使う食材や高さのある食パンなど、用途や食品によって整理できます。
冷蔵庫には調味料やペットボトルを収納できるドアポケット付きで、必要な時にサッと取り出すことが可能。電子レンジやトースターを乗せて使用することもできるので、一人暮らしにもおすすめです。
コード付きでもコードレスでも好きな場所で使いやすいシャークのコードレスサーキュレーターファン「FlexBreeze HydroGo」が最大20％オフ＋ポイント5倍！
持ち運びに便利なコンパクト設計で一年中活躍する、Shark（シャーク）のコードレスサーキュレーターファン「FlexBreeze HydroGo」が、最大20％オフ＋ポイント5倍とお得に購入できるチャンスです。
シーンに合わせてソフトな風からブーストモードまで6段階から好みの風量に調整でき、最大20m先まで風を届けます。また、タンクに水を入れてミストボタンを押すだけで最大1時間のミストを楽しむことも可能です。
コード付きでもコードレスでも使えるので、キッチンや脱衣所での使用はもちろん、キャンプやアウトドアでも重宝します。電源なしでも最大12時間使用可能。コンセントがない場所でも充電切れを気にせず使用できますよ。
お部屋の隅々までしっかり汚れを拭き取るNarwalのお掃除ロボット「Freo Z10」が40％ポイントバック中！
三角形のモップとエクステンド機能により、人の手のように柔軟に動き隅々まで汚れを取り除くことができる、Narwal（ナーワル）のお掃除ロボット「Freo Z10」が40％ポイント還元中です。
毛絡みを自動で解消するサイドブラシと絡みゼロフローティングブラシを搭載し、毛絡みの悩みを解消。床に落ちた髪の毛を見逃すことなくしっかり掃除します。
フローリングの微粒子を99％除去。重度の汚れを検知した場合、汚れの種類を判断し汚れ具合に応じてキレイになるまで自動的に複数回清掃してくれる全自動モードでいつでも清潔な空間を保てますよ。
自動散水＆強力吸引で汚れを吸い取る、アイリスオーヤマの「リンサークリーナー」が20％ポイントバックとお買い得！
IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「リンサークリーナー RNSP-P500」は、水の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機。レバーを握ると自動で散水するので、水と汚れを一緒に吸い込み汚れを取り除きます。
40℃までの温水に対応しており、しょうゆやコーヒー、ジュースなど落ちにくい汚れも温水で浮かせて取り除くことが可能。水で洗浄するので、赤ちゃんやペットのいる家庭でも安心して使えます。タンクはもちろんハンドツールも取り外して丸洗いできるので衛生的です。
コンパクトで2.5kgと軽量デザインなので、持ち運びもラクラク。ソファやカーペット、カーシートなど、さまざまな場所の掃除に使用できる本商品が20％ポイントバックとお得に購入できるチャンスです。
Image/Source:楽天市場