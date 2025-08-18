タレントのマツコ・デラックス（52）が18日に放送されたTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。3週間ぶりの復帰となった。

同番組月曜レギュラーのマツコ。4日の放送は夏休みのため欠席。11日の放送は腰からでん部にかけた関節の亜脱臼のため欠席、15日の公開生放送「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」も出演を見合わせていた。

マツコは冒頭で「申し訳ありません、ほんとに」と謝罪。MCの大島由香里アナに「5時に夢中！万博はご覧になられましたか？」と尋ねられると「ちょうど薬が効いてて。すみませんほんとに。薬が良く効くんですね、ずっと寝てました」と明かした。

続けて「もう、やあね。年を取るって嫌よね。ようやく分かってきた、近所のじじいばばあが早く死にたいって言ってたの。これがどんどん色んなとこが悪くなっていって最後に人間は死を迎えるんだなって」と語った。

さらに若林史江に「生きてるだけで関節って外れるの？」と聞かれると「太ってるからよ、舐めるんじゃないわよ。日々生きてるだけでハードトレーニングなのよ、舐めんなよ！」と声を張り上げスタジオを盛り上げた。