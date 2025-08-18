ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡Ö¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤ËÇË»º¼êÂ³¤­¤Î³«»Ï·èÄê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤­¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡Ö¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿MPH¤Ç¤¹¡£

¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤Î°­²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÄÂ¶â¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤¬µÙ¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬Â³¤­¡¢¸µ½¾¶È°÷¤é¤¬ÇË»º¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤·¡¢6·î¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Î²ò»¶¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì¤»Ü½Ñ¤Î¸ÜµÒ¤â´Þ¤á¤¿ºÄ¸¢¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½124Ëü¿Í¡¢ÉéºÄ¤ÎÁí³Û¤Ï¤ª¤è¤½260²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½ºß¤ÏÇË»º´Éºâ¿Í¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£