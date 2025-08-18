ママの生え際事情で大共感！“全員友達”語る投稿に14万いいね！「いやまじでずっとこれ」【ママリ】

生え際あるあるでバズ！「全員友達」に共感の14万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

ごまみそ☺︎ずっと不安なママ(@gomamiso611)さんの投稿です。寒い季節は特に、髪の生え際から短い髪がぴんぴんと出てきてしまう、浮き毛にお困りの方もいるのではないでしょうか。抑えようと工夫を凝らしてみても、なかなか難しいですよね…。





ごまみそさんは、そんな浮き毛の写真を投稿し、共感の声が集まりました。ここでたくさんの友達が作れるかもしれませんね。

©gomamiso611

生え際こんなんなってる奴全員友達

写真を見て「これ私の写真？」と思う方もいそうなほど、あるあるな状況ではないでしょうか。前髪を長めに伸ばしていても、間から短い髪がピンピンと出てきてしまうのですよね。これは困ったものです…。



この投稿には「いやまじでずっとこれ」「もう、どうしたらええんや…」といった、お困りのコメントが寄せられていました。中にはうまく浮きを抑えたことがある方もいるよう。なんとか工夫して髪型をきれいに保ちたいですよね。



「全員友達」という声掛けに大勢の方が集まる様子に、なんだかほっこりするすてきな投稿でした。

「ほんま賢いやっちゃ」カラスが目の前で倒れた理由に15万いいね

なご(@ikng_0)さんの投稿です。日常生活の中で目にすることがある鳥、カラス。カラスは状況に応じて道具を使ったり、声色を変えたりと知能を使った行動をとるといわれています。



ある日、1羽のカラスと道端で出くわした投稿者のなごさん。カラスはなごさんの目の前で、驚くような行動をとります。その行動とは…？

カラスが目の前でふらふらぱたっと倒れて「ワ！？？」となってたら、外でタバコ吸ってたじーちゃんが「そいつそーやってエサもろとんねん、ほんま賢いやっちゃで死なんから放っとき」ていうた瞬間にガァガァ鳴いてカラス飛んでってなんかもう物語として出来すぎてる🐦‍⬛

なんと、なごさんの前に現れたカラスは、目の前でふらふらと倒れたのだとか。しかし、そのカラスをよく知るおじいさんの言葉で、その行動は演技だと分かります。弱ったふりをしてエサをもらおうとしたとしたら、すごいですよね。



この投稿には「カラスも演技をするんだ」「カラスは頭が良いって聞きますけれど、そのカラスはとりわけ賢いですね」といったリプライがついていました。



なごさんがコメントしていたように、まるで何かの物語のようにおもしろい、ユニークな投稿でした。

少女漫画!?よく読むと面白すぎる湯のみに9400いいね

櫻井こうじ / ぽち屋の人(@skri_kj)さんの投稿です。オンラインショップで、オリジナル商品のさまざまな面白いアイテムを販売している櫻井さん。その中の一つである湯のみは、お寿司屋さんでよく見るような魚編の漢字が描かれたデザイン。



一見すると普通の湯呑みでは…と思うのですが、じっくりと見てみるとその面白さをじわじわと感じ、きっと笑ってしまうはず。

©︎skri_kj

やばい湯呑み作りました！

一見するとお寿司屋さんで出てきそうな普通の湯呑み。魚編の漢字が書かれている…と思いきや、魚編ではあるものの書かれているのは全く魚と関係のない文章。引越し早々に寝坊してしまい、ママに怒っている華子さん…まるで少女漫画のオープニングのような展開が隠れていました。



リプライ欄には「続きを見たい」という声が寄せられ、全文も読めるようになっていましたよ。

©︎skri_kj

投稿を見た方からは「ステキ」「プレゼントにも最高」「このセンスは天才」などのリプライがついていました。これをプレゼントでもらったら大爆笑間違いなしですよね。



日常使いのアイテムで笑いが生まれたら、生活が少し楽しくなりそう。みんなを笑顔にする面白アイテムを思いつく発想力に、驚かされる投稿でした。

