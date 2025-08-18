お盆休みが明けた18日の静岡県内は朝から気温がぐんぐん上昇。浜松市佐久間で36.6℃。浜松市中央区で36.4℃など、猛暑日となるところもあるなど、静岡県内全地点で30℃を超えました。



この厳しい残暑に街の人は…。



（静岡市民）

「ことしはもうダメ、本当にもう南国になってしまった」



（静岡市民）

「外出たくないっていう感じがする」



（静岡市民）

「家の中にいれば涼しい」



そして、17日までのお盆休み、行楽地は多くの人で賑わいました。





三島の夏の風物詩「三嶋大祭り」。先週15日、金曜日から17日までの3日間行われ、街は熱気に包まれました。江戸時代から続くとされる山車の引き回し。伝統的な祭囃子「しゃぎり」の音に合わせ、市内を練り歩きました。（参加者）「これが三島の夏って感じです」（三島市民）「暑いですけど、熱気がすごい」この祭りには3日間で約52万人が来場したということです。週末、朝から渋滞していたのは「白浜大浜海水浴場」へ向かう道路。午前中にはすでに砂浜を埋め尽くすほどのテントやパラソルが。（横浜から）「だいたい午前3時くらいに出て、ここについたのが午前6時くらい。この土日だけ（休み）」（白浜OCEAN館理機構 佐々木 文夫 代表理事 ）「天候には恵まれて、曇りはあったけれど台風も来なくて、お盆の時期は良かったと思う」御前崎市の道の駅では「泡パーティ」と銘打ったイベントを開催。子どもたちは舞い上がった泡を全身で浴びたり積もった泡に埋もれてみたり。全身泡だらけになって楽しんでいました。（参加者）「お風呂に入って体を洗ってるみたいで楽しい」（参加者）「泡遊びが初めて。めっちゃ楽しい」このイベントは9月15日までの土日祝日に開催されています。浜松市の弁天島にある水族館「ウオット」。普段なら午後4時半で閉館となりますが、この日は閉館時間を過ぎても入口に行列が…。実は8月の土曜日は、午後6時半から、施設が特別開放され夜の水族館を楽しむことができるのです。（参加者）「あ、サメ。サメ。サメ来たサメ来た」昼間とは違う生き物の様子に、子どもたちは大興奮。ランタンを片手に向かったのは、普段は立ち入ることのできないバックヤード。（スタッフ）「大きいハリセンボンの仲間です。最近来たばかりです」普段とは違う夏の特別な体験に子どもたちは…。（参加者）「いろいろな魚を見たり触ったりして、とてもうれしかったです」（来館者）「楽しかった、魚がいっぱいいて可愛かった」松崎町の那賀川で行われたのは「灯ろう流し」。約300個の灯ろうが流され、亡き人の、亡き人の魂を弔いました。その後には、松崎海岸で花火大会が行われ、観光客や住民など約4000人が集まったということです。お盆休み最終日の17日、静岡県内各地の様子を空から見てみると…。（カメラマン）「沼津港上空です。遊びに来たお客さんでしょうか、車が長蛇の列になっています」「三島スカイウォークです。天気が悪く富士山は見えませんが、たくさんの人が景色を楽しんでいます」「熱海駅では、大きな荷物を持った人の姿が多くみられます」「熱海サンビーチです。多くの海水浴客であふれています」一方、富士市の「富士山こどもの国」で人気を集めていたのが、「水上ゴザ渡り」。池に浮かんだ幅90センチのゴザの上を落ちないように渡るスリル満点のアトラクション。軽やかに渡りきる子もいれば途中でバランスを崩して落ちてしまう子も。（参加者）「楽しかった」Q.難しかった？「難しくなかった」子どもたちに良いところを見せようと挑戦する大人も。（参加者）「思ったより揺れました、けっこう大変でした」この「水上ゴザ渡り」は次の土日も開催される予定です裾野市の「富士サファリパーク」では、夏限定の「泳ぐゾウ」が大人気。長い鼻を上手に使い、豪快に泳ぐ姿を見ることができます。一方、これは7月に誕生したばかりのアカカンガルーの赤ちゃん。時折、お母さんの袋から顔を出す姿に、子どもたちも大興奮！（来園者）「かわいい。袋の中で寝てる」（来園者）「ポケットの中にあのサイズで入るんだなと思いました」他にも、ライオンやチーターの赤ちゃんなども見学できるということです。新幹線のUターンラッシュは17日がピーク。（記者）「お盆休み最終日のJR静岡駅です。多くの人がキャリーバックをもって並んでいます」（東京から静岡に帰省）「サファリパークに行ったんだよね」「楽しかったです」「しっかり休めたので、あすから頑張ろうと思います」（仙台から静岡に帰省）Q.お盆休み終わっちゃおうけどどうですか？「現実に戻されるような気分」終わりゆく休みに名残惜しさを感じる人がいる一方で、これから夏休みだという人たちも…。（これから青森へ帰省）「帰省ラッシュがあると思ったので、ずらして1週間休みを取りました。わくわくです」（これから東京旅行へ）「これから東京旅行」「東京お泊りしに行く」「これから夏休みなんです」今週は気温が平年より高く、厳しい残暑となる予想で、休みが終わり日常生活が戻る中、熱中症には厳重な警戒が必要です。