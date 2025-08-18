¶²ÉÝ¤ÎàÃÇÈ±¼°á¤ËÄ«¥É¥é½÷Í¥¤¬ÈáÌÄ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¬¥Á¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¥¹¥´¤¹¤®¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ï¤¡¡¢¡¢¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
ÃÏÌÓ¡©¥¦¥£¥Ã¥°¡©¡Ö¥¬¥¿¥¬¥¿¡×¤ËÈ±¤ò¥«¥Ã¥È
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÈ±¤ò¥¬¥Ã¥¿¥¬¥¿¤ËÀÚ¤é¤ìÈáÌÄ¡½¡£24ºÐ½÷Í¥¤Îà¶²ÉÝÂÎ¸³á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö 7ÏÃ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö½Õ¹á¤ÎÈ±¤ò¥¬¥¿¥¬¥¿¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¼çÌò¤ÎÊ¡±Ê½Õ¹á¤ò±é¤¸¤ëÈøºì¿¿²Ö¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥¬¥Ã¥¿¥¬¥¿¤ËÀÚ¤é¤ì¡¢ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÀÚ¤Ã¤¿È±¤òí´í°¤Ê¤¯¥´¥ßÈ¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¡¤¢¡Á¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼ºÎø¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÇÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥¬¥¿¥¬¥¿¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¡£¾×·â¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ÎÎ¢Â¦¸ø³«¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤ÎÈ±¡©¥¦¥£¥Ã¥°¡©¡×¡Ö¤ï¤¡¡¢¡¢¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¡Ø¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ù¤Î»þ¤ÎÈ¿±þ¡¢²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¬¥Á¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¥¹¥´¤¹¤®¡ª¾Ð¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¸ÄÀ¥Ö¥Á¾å¤²¤Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö±éµ»¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èøºì¤Ï2012Ç¯¡¢Âè13²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£16Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Öµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢19Ç¯)¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥¢¥¹¥Ê¡¦¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥Ô¥ó¥¯Ìò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£24Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë½Ð±é¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÃöÄÞÆÒ»Ò(°ËÆ£º»è½)¤Î¸åÇÚ¡¦À±¤Î¤É¤«¤ò±é¤¸¤¿¡£