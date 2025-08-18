アニメやゲームが人気の「ひみつのアイプリ」のポップアップショップが、有楽町と神戸のマルイで開催される。有楽町マルイは8月30日（土）から9月14日（日）、神戸マルイは11月1日（土）から11月9日（日）まで。

新作グッズの販売や、スペシャルアイプリカードがもらえる購入特典、抽選会などを実施する。

新作グッズの、等身イラストを使用した「オーロラアクリルフィギュアスタンド」（全9種 1980円）や、「トレーディングホロ缶バッジ」、ミニキャラが描かれた「トレーディンググリッター缶バッジ」（全9種 1個 550円／1SET 9個入 4950円）がお目見えする。

キャラクターの髪飾り風デザインの「アクリルバズリウムヘアゴム」（全9種 1個 770円／1SET 9個入 6930円）や、等身イラストを使用した「フォトグレイ風シート」（全9種 1個 440円／1SET 9個入 3960円）も登場する。

キャラクターのイラストシートがセットできる「アクリルホルダー」（イラストシート付き 1870円）は、ひまり＆つむぎ＆みつき、じゅりあ＆える、すばる＆おとめ、ビビ＆チィのカードが付いている。「ポシェット」（2530円）はプリうさ＆プリねこがデザインされている。「おなまえプレートキーホルダー」（全9種 1320円）なども販売される。

期間中に対象商品を税込3000円以上購入すると、スペシャルアイプリカード【つむぎ（フラワーマーチバズリウムシークレットフレンズ∞）】が1枚もらえる。また期間中、キャンバスボードやイラストシートなどのオリジナルグッズが当たる抽選会も実施する。

『ひみつのアイプリ』POP UP SHOP in OIOIは、有楽町マルイの8階会場で、8月30日（土）から9月14日（日）の午前11時から午後7時、神戸マルイの4階会場で11月1日（土）から11月9日（日）の午前11時から午後7時まで（日・祝は午前10時30分から午後7時まで）開催される。



グッズは8月30日（土）より有楽町マルイ・神戸マルイ・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となる。価格は税込み。



