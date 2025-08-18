原宿・竹下通りに“遊園地”が誕生へ！ 2025年冬、新エンターテイメント施設がオープン
きゃりーぱみゅぱみゅのMV美術や「KAWAII MONSTER CAFE（カワイイモンスターカフェ）」などを手掛け、世界に“Kawaii文化”を発信し続けるアーティスト増田セバスチャンがプロデュースする新たなエンターテイメント施設「KAWAII MONSTER LAND（カワイイモンスターランド、以下：KML）が、2025年冬、東京・原宿の竹下通りに誕生する。
【写真】「カワイイモンスターランド」を一足先に体験できる！ 10周年記念パーティー詳細
■ライドアトラクションなど登場予定
今回登場する「KML」は、“昔、原宿の地下には巨大な遊園地があった”というストーリーを基に、原宿地下でその一部を発掘・再現する室内型の新エンターテイメント施設。
カラフルな遊園地では、スイーツ型のモンスターライドやフォトジェニックなフード＆ゲーム、モンスターガールのライブショーなどを通して、KAWAII満載のカラフルなTOKYO体験を提供するという。
「KML」の情報が解禁された8月18日（月）には、アイコンキャスト“MONSTER GIRL”の募集が開始されたほか、各種SNSアカウントが開設。オープンに向けた最新情報など、今後の動きにも注目したい。
なお、8月28日（木）に開催される「KAWAII MONSTER CAFE 10周年記念パーティー」では、「KML」の世界観を一足先に体験できるモンスターガールによるスペシャルショーや限定ドリンクの提供を予定している。
