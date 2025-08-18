ドラマ『40までにしたい10のこと』（テレ東系）の公式Instagramが、オフショットを公開した。

参考：『40までに』新規ファンが続出 風間俊介×庄司浩平の“歳の差オフィスラブ”がたまらない

公開された写真には、慶司（庄司浩平）がフィルムカメラで撮影した雀（風間俊介）の姿や、雀が慶司を真剣に撮る場面が映し出されている。ドラマ本編でも少しずつ心を開いていく雀の等身大の魅力が描かれているが、このオフショットでも同じように、肩の力を抜いた自然体の表情が見て取れる。

コメント欄には「庄司くんが撮ったかざぽん可愛い。そして庄司くんを撮るかざぽんもすごい体勢で可愛い」といった声が寄せられ、写真を通じて浮かび上がる2人の関係性に共感が集まっている。さらに「お互いの愛がこもってるね」「撮ってる姿も可愛い」「首の角度よ」と、ドラマさながらの視線の交わし方に注目するコメントも。

本編第7話では、理想の枕を探すエピソードが描かれ、同棲を思わせる時間を共有する2人の距離感が印象的に映し出された。今回のオフショットは、その関係の延長線上にあるかのように自然で、劇中と日常の境界を心地よく溶かしている。ファンからは「休み明けの現実も2人のホッコリ写真で癒されます」といった声も届いている。（文＝リアルサウンド編集部）