「これ持ってると全然ちがう！」「バッグに1つで安心」夏に活躍するペット用おでかけ衛生グッズ10選
夏はペットとのお出かけが増える季節。とはいえ、ニオイや衛生面の対策ができていないと不快になってしまう。持ち歩きしやすく、スマートに処理できる衛生グッズがあれば、おでかけの質がぐっと上がる。今回は散歩や通院、旅行にも使いやすい、衛生系アイテムをピックアップ。
■処理しやすくて臭わない！うんち袋・処理袋系
●Pet N Pet うんち袋（60ロール入り1080枚）
とにかく大容量でコスパ重視ならこれ。1080枚入りで毎日の散歩でもしばらく買い足し不要。植物由来の素材を38％使用し、環境にも配慮されている。1枚ずつ取り出しやすく、しっかりした厚みで手にぬけにくい安心感も。
【注目ポイント】
・1080枚入りの大容量パック
・USDA認定の植物由来素材を使用
・厚みがあり破れにくく安心
・シンプルな黒色で中身が見えにくい
・ロール式で持ち歩きにも便利
●by Amazon 犬用 ウンチ処理袋（トイレに流せるタイプ）
後処理がラクな「水に流せるタイプ」のうんち袋。トイレ処理派の飼い主におすすめで、自宅でのストレスを軽減してくれる。無香料・ロール式で使い勝手も◎。300枚入りとコスパも優秀。
【注目ポイント】
・トイレに流せる素材で処理が簡単
・無香料で香りが苦手な人にも安心
・ロール式で携帯もしやすい
・コスパ良好の300枚入り
・柔らかくて結びやすい素材感
●VETRESKA うんち袋セット（香り付き・ディスペンサー付き）
コーヒーの香りがついたおしゃれなうんち袋。リードやバッグに装着できるケース付きで、見た目もスタイリッシュ。おしゃれを楽しみたい飼い主や、ギフトにもおすすめなパッケージデザインが魅力。
【注目ポイント】
・コーヒーの香り付きでニオイ対策
・取り出しやすい専用ケース付き
・首輪やリードに取り付け可能なデザイン
・生分解性素材でエコにも配慮
・コンパクトで持ち運びしやすい
■防臭ポーチ・携帯ゴミ箱
●ミツワ 強力防臭袋 チャック付きサニタリーポーチ（Sサイズ・30枚）
サニタリー向けに作られた強力防臭袋は、ペットのうんち処理にもぴったり。チャック付きでしっかり密封でき、バッグの中でもニオイが漏れにくい。使用後はそのままポイっと捨てられる使い捨てタイプで、外出先でも気軽に使える。
【注目ポイント】
・チャック付きでニオイを強力にブロック
・コンパクトサイズで持ち歩きやすい
・ペット以外の用途にも使えて汎用性◎
・国産＆シンプルデザインで安心感あり
・使い捨て30枚入りで衛生的
●シリコン 携帯ごみ入れポーチ（ラベンダー）
見た目はシンプルな小物ポーチながら、実は「持ち運べるごみ箱」。やわらかいシリコン素材で中身が取り出しやすく、開閉部分は自動で閉まる構造。水洗いも可能なので衛生面も◎。リードやバッグに取り付けられるので、散歩中にも便利。
【注目ポイント】
・自動ロック構造で中身が見えにくい
・洗って繰り返し使えるシリコン製
・コンパクトながら容量しっかり
・シンプルデザインでカバンに馴染む
・リードやバッグに取り付け可能
■除菌シート＆スプレー
●デオクリーン オシッコ汚れ おそうじウェットティッシュ（50枚×3個）
おしっこ汚れや足の汚れなど、気になったときにすぐ使えるウェットシート。アルコールタイプながら、拭いた後に舐めても安心な成分で作られている。1パックに50枚入でコスパもよく、日常使いに最適。散歩後の足ふきにも◎。
【注目ポイント】
・アルコールタイプでしっかり除菌
・拭いたあと舐めてもOKな安心設計
・おしっこや足まわりの汚れに便利
・50枚×3個入りでコスパも優秀
・日本製＆無香料タイプで使いやすい
●Peletty ペット除菌消臭スプレー（500ml）
獣医師も使用するプロ仕様の除菌・消臭スプレー。無香料でペットにやさしい設計ながら、ニオイや菌にしっかりアプローチ。トイレまわりや粗相の掃除、マナー水の代用など幅広い場面で活躍。持ち歩きは詰め替えボトルに移すのも◎。
【注目ポイント】
・獣医師も使うプロ仕様スプレー
・無香料でペットにやさしい処方
・除菌＋消臭で夏のニオイ対策に◎
・トイレ・粗相・ケージ掃除など用途広め
・500mlと大容量
●0mistPro ペット用消臭スプレー（500ml）
製薬会社と動物看護士が共同開発した高性能スプレー。33種の悪臭＆菌を除去し、ペット臭・トイレ臭・体臭までしっかり対策。無香料・日本製で安全性にもこだわっている。ニオイに敏感な人にもおすすめできる1本。
【注目ポイント】
・臭いの元を分解する高性能スプレー
・動物看護士と共同開発で安心感◎
・無香料＆日本製で成分にこだわり
・あらゆる生活臭に対応
・トイレ・粗相の掃除にも便利
■粗相・おしっこ対策用マット
●INULABO（イヌラボ） 洗えるペットシーツ（Lサイズ・2枚セット）
洗って繰り返し使える、環境にもやさしいペットシーツ。吸水性に優れた3層構造で、粗相もしっかりキャッチ。滑り止め付きでズレにくく、室内だけでなく車移動や旅行先でも活躍する。2枚セットだから交互に使えて便利。
【注目ポイント】
・丸洗いできて繰り返し使えるシーツ
・吸水＆防水の多層構造で漏れにくい
・滑り止め付きで安心
・粗相対策からケージ敷きまで幅広く使える
・2枚セットで洗い替えにも◎
●Amazonベーシック ペットシーツ（レギュラー・100枚入り）
定番人気の使い捨てタイプ。薄手ながら吸水力が高く、表面は速乾仕様で足濡れもしにくい。シンプルでコスパも良く、車内やカフェなど“もしも”に備えて持っておくと安心。カットして部分使いもできる柔軟さも魅力。
【注目ポイント】
・速乾タイプで足元サラサラ
・漏れ防止の5層構造
・使い捨てタイプで衛生的
・薄型で収納しやすく携帯性も◎
・100枚入りでコスパ良好
夏のおでかけが増える時期は、ペットの衛生グッズを見直すタイミング。ニオイや汚れをしっかりカバーできるうんち袋や防臭ポーチ、除菌スプレーなどをうまく活用すれば、外でもスマートに対応できる。持ち運びやすさや見た目にもこだわりながら、快適なお出かけ時間を過ごそう。
