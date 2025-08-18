ほったらかしでプロの味！毎日の料理がもっとラクに、もっとおいしく！【アイリスオーヤマ】の進化した自動調理鍋「CHEF DRUM」がAmazonで好評販売中！
毎日の料理がもっとラクに、もっとおいしく！【アイリスオーヤマ】の進化した自動調理鍋「CHEF DRUM」がAmazonで好評販売中！
毎日のお料理、シェフにおまかせ。美味しく簡単調理「シェフドラム」。焼く・炒める・揚げる・煮込む・低温調理などがすべて一台で。材料を入れたら、あとはおまかせ。ほったらかしで、本格調理ができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
焼く、炒める、揚げる、煮込むはもちろん、1台で11役を実現。鍋が自動回転して具材をかくはんし、ムラなく加熱。かくはんするから味も染み込みやすく、口の中で味わいがぐっと広がる。揚げ物調理も、撹拌しながら揚げるので、少ない油でOK。
材料を投入→ボタンを押して設定→あとは待つだけ。揚げ物もお任せで、家族がよろこぶ自動調理機。
IH式採用で高火力を実現。鍋自体が発熱するから素早く高火力に。一気に加熱し炒め物はシャキッと仕上がる。また、ふたや内なべを取り外して水洗いができる。日常的に使いたいから、洗いやすいのはうれしいポイント。
