ロシア軍の攻撃を受けた建物から負傷した民間人を救出する救急隊＝１８日、ウクライナ・ハルキウ州/Andrii Marienko/AP

（ＣＮＮ）ウクライナ当局は、過去２４時間のロシアによる攻撃の激化で、子ども３人を含む９人が死亡したと明らかにした。

ウクライナ第２の都市ハルキウでは住宅が攻撃を受けて火災と倒壊が起き、５人が死亡、少なくとも２０人が負傷した。軍行政府トップトップが明らかにした。

この攻撃で１歳半の女児と１６歳の少年が犠牲となり、さらに５人が行方不明になっている。

ウクライナのスビリデンコ経済相はハルキウへの攻撃を受けて、「ロシアは大量殺戮（さつりく）を続けているだけだ」と非難。Ｘ（旧ツイッター）には「この戦争は挑発されたものではない。ロシア政府が戦争を続けることを許されているから続いているだけだ」と投稿した。

ザポリージャ州の集落では爆弾が住宅に落下し１５歳の少年が死亡した。兄弟姉妹と両親も負傷したという。同州の軍行政府トップが明らかにした。

ドネツク州では３人が死亡したと地元当局が明らかにした。

国家非常事態庁によると、オデーサでは、大規模な無人機攻撃を受けた後、燃料・エネルギー施設で大火災が発生し、消防隊が対応にあたった。

米国のトランプ大統領は停戦ではなくウクライナの和平合意実現に焦点を移しているが、ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの砲撃が続く中で交渉は行うべきではないとの立場を崩していない。

ウクライナのシビハ外相は１８日、ＳＮＳへの投稿で、「外交を進めるために殺戮をやめるようロシア政府に要求する」と書き込み、そうした取り組みを実現するには大西洋を越えた団結と圧力が必要だと強調した。