まだまだ続く酷暑を乗り切る！暑さ対策ときちんと感をばっちり両立。セシールの高機能アイテムは見逃せない...。

セシールは、2025年8月18日現在、夏の暑さ対策にぴったりな多機能トップス『重ね着風プルオーバー』と『UV・遮熱カーディガン』を販売しています。

遮熱やUVカット、接触冷感など機能性バツグンの「ビューティーベイル」

「ビューティーベイル」は、夏の強い日差しから肌を守る多機能素材を使用したアイテムです。

希少素材であるレアメタルを練り込んだ特殊繊維が、遮熱・UVカット・近赤外線遮蔽・吸水速乾・接触冷感といった夏にぴったりの機能を発揮。また、近赤外線と紫外線のダブルカットによって肌への負担の軽減が期待されるとのこと。繊維そのものにレアメタルが練り込まれているので、機能が持続するのも嬉しいポイントです。

そんな「ビューティーベイル」から、暑さ対策もおしゃれも叶うアイテムが販売されています。

2着を組み合わせてアンサンブルとして着用するのもおすすめです。

・重ね着風プルオーバー

重ね着風スタイルを楽しめるプルオーバーです。ふわりと広がるペプラムデザインが気になる腰回りをカバーしてくれます。快適な着心地とフェミニンなシルエットが魅力的。

普段着にもおしゃれ着にも幅広く使え、着るだけでコーディネートが完成するので、1枚持っておくと便利そうですね。

カラーはグレージュ・ネイビー・アッシュブルーが用意され、サイズ展開はS・M・L・LL・3Lとなっています。

価格は4389円〜。

・UV・遮熱カーディガン

軽やかな薄手素材で、さらっと羽織れるカーディガンです。カットソー素材でゆったりとした着心地でありながら、きちんと感のある印象を演出。どんなアイテムにも合わせやすいシンプルなデザインに、シルバーのボタンがアクセントになっています。日差し除けや冷房対策にも大活躍の、夏に嬉しい高機能アイテムです。

カラーはグレージュ・ネイビー・アッシュブルーが用意され、サイズ展開はS・M・L・LL・3Lとなっています。

価格は5489円〜。

※価格はすべて税込です。

