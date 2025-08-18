【ポケモンカード】ジョーシンがアプリで「メガゲンガーex」「メガディアンシーex」の抽選販売《8月20日まで》

家電量販店の「ジョーシン」は、人気のポケモンカードMEGA「スターターセットMEGA」の抽選販売を実施しています。

応募期間は、2025年8月16日から20日23時59分まで。ジョーシンのアプリから応募できます。なお、「レギュラースマイル」以上の会員が抽選の対象です。

当選発表は9月2日15時以降

対象商品はこちら。9月5日発売の新商品です。

・ポケモンカードMEGA スターターセットMEGA メガゲンガーex

・ポケモンカードMEGA スターターセットMEGA メガディアンシーex

価格は各1800円。抽選に当選した場合、各1点まで購入できます。

「スターターセットMEGA」は、ポケモンカードゲームを始めるのにピッタリな60枚の構築済みデッキ、対戦に必要なグッズ、プレイマットやポケモンコインが入っています。

構築済みデッキには、メガシンカexのポケモンが2枚収録されていて、さらに、デッキに1枚だけ入れられる強力なカード「ACE SPEC」のカードも収録されています。

>当選者のみ、9月2日15時ごろ、アプリのプッシュ通知にてお知らせがあります。

また、当選者は9月5日から7日までに、応募時に指定した店舗で購入する必要があります。

ジョーシンには5つの会員ランクがあり、今回の抽選の対象は「レギュラースマイル」（購入日数1日以上）会員以上です。前月末日からさかのぼって2年間（24ヶ月間）の購入日数と累計購入金額に応じて、当月3日〜翌月2日までの会員ランクが確定します。

