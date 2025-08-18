大島麻衣、全男性芸能人に注意喚起「『今日何の集まり？』って聞く女」に気を付けて
タレントの大島麻衣（37歳）が、8月17日に放送されたバラエティ番組「チャンスの時間」（ABEMA）に出演。「『今日何の集まり？』って聞く女」は気をつけた方がいい、と全男性芸能人に注意喚起した。
番組は今回、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング〜真夏の復活SP〜」を開催。約1年半ぶりの開催となった今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣と、“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希に加え、グラビアアイドル・池田ゆうな、高梨瑞樹、成瀬いなが初参戦。特別審査員にお笑い芸人・AMEMIYAを迎え、知られざる“女心”が込められた“本音ソング”を審査した。
“本音女王”ぶりを発揮した大島は、時代によって進化している“浮気のバレ方”について、「絶対にチェックされない安全ツール それがPayPayのメッセージ機能」と現代の浮気事情を暴き、「今これが主流です。（世の男性たちは）『言ってくれちゃったな』と思ってると思う」と語った大島に、千鳥は「何それ！？」「PayPayさんスゴいことしてるやん」と驚愕した。
さらに「いつの時代もこういう女性には気をつけてね、という歌」と前置きした大島は、「トゥルース〜真実〜」と題した歌も披露。
「やっぱ派手な子より地味な子が危ない 黒髪ロングでラーメンすすれない女 特に『今日何の集まり？』って聞く女 週刊誌に売るとき言いやすいから聞いてるだけ」と、衝撃の内容をメロディにのせて熱唱し、千鳥を「怖っ！！」と絶叫させた。
「地味な子は紛れられる」「どこにでもいるけど、いつも覚えられてない子は気をつけた方がいい」と、男性陣に注意喚起を促した大島は、“ラーメンをすすれない”というポイントについても「ぶりっこの一環。もしくは週刊誌側の人間だと音が入ってしまうので（すすれない）」と解説し、「録音！？」と千鳥をさらに戦慄させた。
また、AMEMIYAから「『今日何の集まり？』っていつ聞いてくるの？」と質問されると、大島は「隣に座った女の子」「みんなに聞けばいいのに。隣でそっと聞いてくる人がいる」と回答。大島の説明に、心当たりがあるような表情をした千鳥が声を揃えて「はい」と頷き、笑いを誘う場面もあった。
