「パーフェクトワンフォーカス」から、待望のクレンジングオイル登場
新日本製薬は9月1日、「パーフェクトワンフォーカス」シリーズから、新商品「VCハイドラ クリアクレンジングオイル」(120ml/2,420円)を発売する。8月28日からは、Qoo10にて先行販売を開始する。
VCハイドラ クリアクレンジングオイル
同商品は、肌をやわらかくほぐし、角栓を浮かせて落とす新しいオイルクレンジング。
毛穴の1/30000サイズの微粒子オイルが毛穴の奥まで入り込み、メイクや毛穴汚れを洗浄する。オイルは6種類をこだわりのバランスで配合したもので、さらさらのテクスチャが濃いメイクや頑固な角栓・皮脂にもなじむという。W洗顔不要で、濡れた手やまつ毛エクステにも使用できる。
AHAやサリチル酸など毎日使えるマイルドピーリング成分を配合。毛穴奥の汚れや古い角質を浮かせて落とし、肌をトーンアップする。ナイアシンアミドなどビタミン4種やコラーゲン5種、ヒアルロン酸、セラミドも配合した。
VCハイドラ クリアクレンジングオイル
同商品は、肌をやわらかくほぐし、角栓を浮かせて落とす新しいオイルクレンジング。
毛穴の1/30000サイズの微粒子オイルが毛穴の奥まで入り込み、メイクや毛穴汚れを洗浄する。オイルは6種類をこだわりのバランスで配合したもので、さらさらのテクスチャが濃いメイクや頑固な角栓・皮脂にもなじむという。W洗顔不要で、濡れた手やまつ毛エクステにも使用できる。
AHAやサリチル酸など毎日使えるマイルドピーリング成分を配合。毛穴奥の汚れや古い角質を浮かせて落とし、肌をトーンアップする。ナイアシンアミドなどビタミン4種やコラーゲン5種、ヒアルロン酸、セラミドも配合した。