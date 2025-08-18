お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜13:00～15:30）8月18日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、日経平均株価は続伸し前週末に続いて最高値を更新したという日本経済新聞の記事を取り上げた。

大竹まこと「株価が上がっている理由はなんだろう。日本の景気が良くて株が上がるっていうなら分かるけど、そうでもないよなと思いつつ。しかもこのうち6割は外国人投資家が買っているという噂は聞いてるんですけど。康平さん、これはなんで上がっているんですか？」

森永康平「まず上がっている理由は日米の関税交渉が最悪なシナリオでは無くなったという解説が多いんですけど、私はそれだけではなく複数の要因があると思っています。アメリカと中国の関税がまた90日間延長になりましたというのもありましたし、ちょうど少し前に出た企業の4月から6月期の決算が意外と良かったと。決算を発表すると同時に自社株を自分たちで買って……株価って結局需給の問題なので、欲しい人が多ければ株価は上がるじゃないですか。その欲しい人の列に自分たちが並ぶことによって株価が上がっていった」

大竹「自分たちが並んじゃう！？」

森永「自分たちの株を自分たちで買いますよ、と。そうすると株が上がりやすくなるので、株主にとってはいいことですよねという政策を大手が発表したんです。あとは夏枯れ相場という言葉があって。夏になると外国人って夏休みを取るんですよ。日本の株式市場って外国人の比率が大きいので、彼らが夏休みを取ると参加する人が少なくなると思うんですね。少ないところで良い材料がたくさん出てくると買いたい買いたい！という人に占められてしまって株がぐんぐん上がっていくんです」