明治「THE Cacao」×名門ワイナリー「フォンタナフレッダ」のコラボセット発売
モンテ物産は7月18日から、イタリアの名門ワイナリー「フォンタナフレッダ」と、明治のチョコレートブランド「THE Cacao」がコラボレーションした特別なセット「THE Cacaoと楽しむ銘醸地ピエモンテの厳選ワインセット」(7,980円)を、公式オンラインショップ限定で発売した。
フォンタナフレッダ社ワイン
同商品は、ワインとチョコレートの新しいマリアージュをが楽しめる特別なセット。
フォンタナフレッダの750mlのワイン3本(スプマンテ、ランゲ・シャルドネ、バルベーラ・ダルバ)と、明治THE Cacao4種類(ナッティ・カカオ、フローラルカカオ・ラテ、フルーティカカオ、フルーティカカオ・ラテ)をセットにし、ソムリエ紫貴あき氏によるマリアージュ解説が付属する。
明治「THE Cacao」
8月20日〜10月18日まで、表参道のカ・モンテ実店舗でペアリング体験も開催予定。
