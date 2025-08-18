青山で東京の伝統工芸に触れる--若手職人による実演も行う「TOKYO職人展」
東京都と東京都中小企業振興公社は8月15日〜28日、「第13回 TOKYO職人展」を、伝統工芸青山スクエア(東京都港区)で開催する。時間は11時〜19時。初日は12時から、最終日は18時まで開催する。入場無料。
第13回TOKYO職人展
同イベントでは、ファミリー層や工芸に関心のある学生・若年層、訪日外国人などの幅広い世代が、職人と直接交流しながら伝統工芸の奥深さを五感で体験できる。
会場では、江戸木目込人形、東京七宝、江戸表具、東京洋傘など東京の若手職人による製作の様子を間近で見学可能。製作体験コーナーもあり、来場者自身が伝統工芸の技にチャレンジできる。敷居が高いと思われがちな伝統工芸だが、大人はもちろん子どもや初めての人でも気軽に参加でき、身近な存在として感じられる内容となっている。
会場では伝統工芸品の展示・販売も実施する。
