シンガー・ソングライター、足立佳奈の投稿にフォロワーからエールが寄せられた

１８日までにインスタグラムを更新。「最近は、珍しく心がいっぱいになって、溢（あふ）れちゃった日もあったけど、みんなのあったかい言葉に本当に救ってもらって、穏やかにまた日々が私を迎えてくれてる気がして、ありがとうでいっぱいだなぁ」と心境を記した。

フォロワーは心配。「大丈夫かいかなちん。ずっと味方です」「元気出していきましょう♪」「佳奈ちゃん無理しないでね！！こちらこそ佳奈ちゃんのおかげで元気と勇気もらってるよ！ありがとね」「こちらこそ、いつもありがとう。綺麗でかわいい佳奈ちゃん」「無理しすぎずにねー！」の声を寄せた。

ラフなＴシャツ姿をアップし、フォロワーは「カワイイ〜」「ビジュ良い」「あだかなちゃんの可愛すぎる笑顔を見ると､暑さがぶっ飛びそう！！！」とほれぼれしていた。

足立は２０２４年１２月に巨人・吉川尚輝内野手との結婚を電撃発表した。吉川は今年７月３１日に腰痛により出場選手登録を抹消され、今月１７日のイースタン・西武戦で実戦に復帰した。