村の駅が運営する「道の駅 伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factorydeha」では8月9日〜17日、「いちごのバウムウィーク2025」を開催する。

「いちごのバウムウィーク2025」

同イベントは、店内工房にて手作りで焼き上げている看板商品「いちごのバウムクーヘン」をテーマに、限定メニューを提供する。

限定メニューは、「いちごのバウムクーヘン」のラスクをのせた「バウムラスクサンデー」(950円)のほか、「いちごチョコ串」(580円)や、ハードバウムクーヘン「天城輪道」とのコラボによる「よくばりバウム串」(600円)など。

「バウムラスクサンデー」(イメージ)

「いちごチョコ串」「よくばりバウム串」(イメージ)

さらに、購入金額・商品にあわせて貰えるオリジナルデザインの保冷バッグやアクリルキーホルダーのノベルティも用意している。

オリジナル保冷バッグ、アクリルキーホルダー(イメージ)