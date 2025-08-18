Photo: 山田ちとら

Google Pixelスマートフォンの美学は背面に。

ガラスとアルミ製フレームが織りなすつややかさは、かくも美しく、また滑りやすくもあります。

そう、つるんとしている上に大きめサイズなため、ややもすれば手から取り落としてしまいがち。筆者も実際Pixel 7 Proを落として、再起不能なダメージを負わせたことがありまして…。

だから、Pixelスマホにとってケースは不可欠なんじゃないかなと思うんです。

その上で、どうせケースに入れるのであれば堅牢性はもちろんのこと、スマホの利用価値を底上げしてくれるような機能性を兼ね備えたものを選びたいですよね。

ワザありPixelスマホケース、ここにあり

そこで、Spigen（シュピゲン）の「スリムアーマーCS」ケースを導入。

弾性のある素材で作られており、カパッと簡単に装着できました。

前面はいたってシンプルなたたずまい。Google純正ケースとさほど変わりません。

でも背面を見てみると…スライド式カード収納がついています。

クレジットカード・交通系ICカード・免許証・保険証・マイナカード・ポイントカードなど、お好みのものを最大2枚まで収納できます。

ここ数年定期入れとして愛用してきたモンベルのミニ財布とも、これで永訣なるか…？

ご覧のとおり、フタの端にちょっとした突起があり、閉じたときにカチッと固定されるように設計されています。なので、持ち歩いているうちにフタが勝手に開いて、カードが落ちてしまったら…なんて心配はいらなさそうです。

ちなみに通常のJapanサイズの名刺は長すぎて入らず。神社で買った小さめのお守りは入りました。また、子どもに護身用に持たせているスマホならば、カード収納内に緊急連絡先などをメモした紙を入れておくのもアリだと思います。

交通系ICカードを入れてみた

いまはGoogleウォレット（旧Google Pay）アプリからSuicaを発行している方が多いと思うのです…が、しかし。Googleウォレットは定期券やグリーン券の購入には未対応なんですよねぇ。

どうしても毎日の通勤や通学に物理の交通系ICカードを持ち歩かざるを得ない方にとっては、カード類をスマホと一体化できるメリットは大きいかもしれません。

クレジットカード＋ポイントカードを入れてみた

また、クレジットカードをスマホの裏に入れておけばお買い物に超絶便利です。

会計の順番が回ってきたら、スマホの裏からクレカをサッと取り出し、ピピッと会計。あたふたとスマホをしまいつつも財布を取り出して、そこからクレカを引っ張り出してきて…なんて手間が一気に解消されます。

スリムアーマーCSの収納内に、クレジットカードと一緒にポイントカードも入れておけばなお素晴らしい！

ただし、万が一スマホを紛失すると同時にクレジットカードをも失うことになるので要注意ですね。

米軍MIL規格取得のテクノロジー

初代iPhoneが発売された2007年に創業したSpigenは、スマートフォンの進化と並走するように堅牢性の高いケースを開発し続けてきた信頼できるメーカー。

今回レビューしたGoogle Pixel 7用のスリムアーマーCSも、数々の落下テストを経てミリタリーレベルの耐久性と衝撃吸収力を実現しています。カメラ部分の保護もバッチリです。

柔軟で衝撃吸収性に優れたTPUを内側に、そして耐久性に優れたポリカーボネート素材を外側に合わせ持つ二重構造となっており、さらに四隅に施されているエアクッションテクノロジーによって外部からの衝撃を吸収してくれるのだとか。

手から滑り落ちにくい工夫も

さらに、スリムアーマーCSを使っていると「スマホを落としにくくしてくれる」とも感じました。

側面に使われているポリカーボネート素材のほどよくざらついたテクスチャーが、グリップ感を高めてくれるからです。

ケースの重量は49g。これまで使っていたGoogle Pixel 7 純正ケースの重量は35gですが、正直さほど気にならない差でした。

ポケットと心に余裕を

スリムアーマーCS があれば、持ち運ぶのは Google Pixel だけで大丈夫。

ニーズに合わせて中身のカードを入れ替えれば、ランニングやジムへ行くのにも、ちょっとそこまで買い物に出かけるのにも、スマホひとつを手に持って外出できることには新鮮な開放感がありました。

定期入れもお財布も、ほかには何も持ち歩かなくて済むから、ポケットと心に余裕が生まれます。なにせ定期入れどこ…とか財布なくした？…とかいちいち気にしなくても、そもそも持ち歩いていないわけですから。

6以降のGoogle Pixel機種（aシリーズを除く）に対応しており、カラーはローズ・ゴールドかブラック。ただし、Pixel 6とPixel 7 Proはブラックのみの展開となっているようです。

Pixel 6：ブラックのみ、Amazon.co.jp限定販売 Pixel 7：ローズ・ゴールド、ブラック Pixel 7 Pro：ブラックのみ Pixel 8：ローズ・ゴールド、ブラック Pixel 8 Pro：ローズ・ゴールド、ブラック

