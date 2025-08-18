元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。

筋トレに挑戦する動画を公開しました。



【写真を見る】【辻希美・長女】希空 筋トレ風景を公開 「最後倒れた」 トレーナー付きで本格トレーニング



投稿された動画では、希空さんが横たわり、バーベルを持ち上げるトレーニングに取り組んでいる様子が映し出されています。





トレーニング中は女性トレーナーがサポートについており、安全に配慮しながら筋トレを行っているようです。





ジム内部は木製の床と白い壁で構成され、トレーニングマシンなどの設備が整っています。





希空さんはすべての写真に「最後倒れた。笑」というテキストを添えており、トレーニングの激しさと共に終盤には力尽きた様子を自らユーモアを交えて伝えています。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、8月1日・16時20分現在、フォロワーが114.1万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68万人に達しています。







【担当：芸能情報ステーション】