ハウジングプラザ浦和展示場にあるダイワハウスの建物

JBLの11.1.4ch完全ワイヤレスサラウンドシステム「JBL BAR 1300MK2」の特別体験会が、8月30日の10時～18時30分まで、住宅展示場のハウジングプラザ浦和展示場(埼玉県さいたま市南区白幡2丁目4番)にある、ダイワハウスの防音室&静音室「音の自由区」で開催される。

ダイワハウスの防音室&静音室「音の自由区」

JBL BAR 1300MK2

JBL BAR 1300MK2は、JBLサウンドバーシリーズのフラッグシップモデル。GREEN FUNDINGでクラウドファンディングを実施しており、18日現在は目標額の1,1626%となる116,267,010円を集めている。サウンドバー部に合計19基のスピーカーを装備。分離して背後に設置できるリアスピーカー部には、左右それぞれ4基ずつのユニットを搭載。サブウーファーには200cm径デュアルウーファーを搭載し、合計29基のスピーカーで11.1.4ch構成を実現している。

なお、ハウジングプラザ浦和展示場でのイベントは、JBL BAR 1300MK2を試せる最後のチャンスとなる。以下のイベント予約フォームから、希望の時間帯を選択する方式で、各回2組限定。応募多数の場合は抽選となる。

イベント予約フォーム

JBL BAR 1300MK2クラウドファンディングページ