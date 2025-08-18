長井市議会の議場で18日、プロのテノール歌手によるコンサートが開かれ、訪れた人たちは美しい歌声に聴き入っていました。



このコンサートは音楽と議会に親しみを持ってもらおうと長井市が開いたものです。東京芸術大学声楽科を首席で卒業したプロのテノール歌手、宮里直樹さんが童謡やクラシックなどあわせて6曲を披露しました。

入場は無料で、事前に応募した市内外の来場者や職員、市議ら合わせておよそ70人が集まりました。曲の合間には、宮里さんが今回、議場コンサートの依頼を受けたときのエピソードなどが披露され、会場の笑いを誘っていました。





宮里直樹さん「本当に議場なんだとにわかに信じがたい状況だった。ピアノはどうするのかと聞いたらあるわけないじゃないと」長井市民「議場は普段足を運ぶところではないので非日常空間でしかも歌という組み合わせがすごかった」東京から「議場でコンサートは初めて。こういう機会はなかなかほかにはないと思う。人柄が伝わる形で音楽を聴けたのがとても新鮮な経験」訪れた人たちは宮里さんの美しい歌声に聞き入っていました。長井市ではプロのバイオリニストやソプラノ歌手を招いた議場コンサートをおととしから年に1回のペースで開いていて、今後も定期的に開催していきたいとしています。