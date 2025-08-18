欧州株 独仏指数は下落、慎重ムードで始まる
欧州株 独仏指数は下落、慎重ムードで始まる
東京時間16:36現在
英ＦＴＳＥ100 9156.90（+18.00 +0.20%）
独ＤＡＸ 24260.63（-98.67 -0.40%）
仏ＣＡＣ40 7898.66（-24.79 -0.31%）
スイスＳＭＩ 12055.45（-18.88 -0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:36現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44955.00（-85.00 -0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6466.50（-5.00 -0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23808.50（+4.50 +0.02%）
東京時間16:36現在
英ＦＴＳＥ100 9156.90（+18.00 +0.20%）
独ＤＡＸ 24260.63（-98.67 -0.40%）
仏ＣＡＣ40 7898.66（-24.79 -0.31%）
スイスＳＭＩ 12055.45（-18.88 -0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:36現在
ダウ平均先物SEP 25月限 44955.00（-85.00 -0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6466.50（-5.00 -0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23808.50（+4.50 +0.02%）