欧州株　独仏指数は下落、慎重ムードで始まる
東京時間16:36現在
英ＦＴＳＥ100　 9156.90（+18.00　+0.20%）
独ＤＡＸ　　24260.63（-98.67　-0.40%）
仏ＣＡＣ40　 7898.66（-24.79　-0.31%）
スイスＳＭＩ　 12055.45（-18.88　-0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:36現在
ダウ平均先物SEP 25月限　44955.00（-85.00　-0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6466.50（-5.00　-0.08%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23808.50（+4.50　+0.02%）