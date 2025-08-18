バービー、海外旅行先での“神がかり”ショットが話題「嘘みたいな話ですが…」 圧倒的存在感の水着姿も公開
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが18日、自身のインスタグラムを更新。マレーシアを訪れた際のプライベートショットを公開した。
【写真】なぜそこに…!?神がかってるバービーの旅行ショット
バービーは「ホリデイでマレーシアに来ています」と書き出し、家族で観光地を訪れる記念写真を複数公開。バービーの額には装飾のビンディがついているように見えたものの、「嘘みたいな話ですが、おでこにあるのは虫さされです。（日本でおでこを変な虫に刺されてその後美容鍼にいったら２つに増えた）チャクラ大開放の予感」とつづった。
続けて「インドの方がおでこにつける赤い点（ビンディ）ではないのですが、インド系の方々がものすごい顔で私のおでこを見てきます」とも記した。
この投稿には「おでこタトゥーかと思ったよ」「吹き出しちゃいました」「虫刺されまで神がかってるなんてさすが」との反響が寄せられている。
