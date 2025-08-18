週明け１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３１．２６ポイント（０．８５％）高の３７２８．０３ポイントと続伸した。２０１５年８月１９日以来、約１０年ぶりの高値水準を回復している。

前週末の好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が引き続き相場を支えた。７月の中国経済統計が総じて弱含む中、当局は追加の景気対策を打ち出すとの観測が広がっている。また、中国人民銀行（中央銀行）は１５日、四半期金融政策報告書を公表。ハイテクと消費分野の成長支援を強化する方針が示された。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が８．４％高、業務ソフト開発大手の用友網絡科技（６００５８８／ＳＨ）が７．３％高、プリント基板（ＰＣＢ）大手の深セン景旺電子（６０３２２８／ＳＨ）が５．７％高、ＩＣ設計の上海韋爾半導体（６０３５０１／ＳＨ）が３．７％高で引けた。

自動車株も高い。長城汽車（６０１６３３／ＳＨ）が６．６％、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が６．２％、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が５．７％ずつ値を上げた。長城汽車は海外展開の進ちょくが好感されている。同社は１５日、自社にとってブラジル初の現地工場を完工させた。また、先週公表した１〜７月のタイ国内販売は前年同期比で倍増している。

証券株もしっかり。中信建投証券（６０１０６６／ＳＨ）が２．１％高、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が１．９％高、中泰証券（６００９１８／ＳＨ）と中国国際金融（６０１９９５／ＳＨ）がそろって１．４％高で取引を終えた。消費関連株、自動車株、資源・素材株、軍需産業株、インフラ建設株、運輸株、銀行・保険株なども買われている。

半面、不動産株はさえない。信達地産（６００６５７／ＳＨ）が３．６％、光明地産（６００７０８／ＳＨ）が１．９％、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が１．７％、保利発展控股集団（６０００４８／ＳＨ）が１．５％、華遠地産（６００７４３／ＳＨ）が１．４％ずつ下落した。不動産市場の回復が遅れていることや、人民銀行は重点支援先を不動産業などから転換するとの見方が重しとなっている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．６３ポイント（０．９９％）高の２６９．９１ポイント、深センＢ株指数が１１．９２ポイント（０．９０％）高の１３３３．１８ポイントで終了した。

