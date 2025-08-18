療養中のマツコ『5時に夢中！』復帰「歳を取るって嫌だね」 腰”亜脱臼”の瞬間「一歩も動けなくて」
腰を亜脱臼し、療養していたタレントのマツコ・デラックスが、18日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）で復帰した。
【写真あり】マツコが小さく見える？元大関・把瑠都が2ショット公開
番組冒頭で、元気な姿を見せたマツコは「仕事したくないです」とニヤリ。同番組には3週間ぶりの出演となったが「ずっと寝てました。ありがとうございます！本当に。歳を取るって嫌だね」といつも通りのトークで沸かせた。
亜脱臼した際の詳細について「タクシーだったのよ。腰はずっと痛いのよ。いつもより強いなっていうのが会ったんだけど、降りようとしたらダメだった。でも、降りないとさ…。無理して降りて、降りてから一歩も動けなくて。（羽田空港の）車寄せの歩道のところで40分。ちょっと動けた時に、今だって（新たなタクシーに乗って）」と振り返った。
マツコをめぐっては、11日放送で、MCの垣花正が「マツコさんがですね。お仕事で羽田空港に向かった先で腰をやっちゃったということらしいんで。動けなくなったのでお休みと」と説明し、腰を亜脱臼したことが明かされていた。
15日に行われた『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』についても、同番組Xで「いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」と発表された。
この日の放送では『万博』の模様も伝えられたが、マツコは「たぶんちょっと引いていたと思う、そういう感動演出大嫌いだから、私がいなかった方がよかったと思う」と毒づいていた。
【写真あり】マツコが小さく見える？元大関・把瑠都が2ショット公開
番組冒頭で、元気な姿を見せたマツコは「仕事したくないです」とニヤリ。同番組には3週間ぶりの出演となったが「ずっと寝てました。ありがとうございます！本当に。歳を取るって嫌だね」といつも通りのトークで沸かせた。
亜脱臼した際の詳細について「タクシーだったのよ。腰はずっと痛いのよ。いつもより強いなっていうのが会ったんだけど、降りようとしたらダメだった。でも、降りないとさ…。無理して降りて、降りてから一歩も動けなくて。（羽田空港の）車寄せの歩道のところで40分。ちょっと動けた時に、今だって（新たなタクシーに乗って）」と振り返った。
15日に行われた『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』についても、同番組Xで「いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」と発表された。
この日の放送では『万博』の模様も伝えられたが、マツコは「たぶんちょっと引いていたと思う、そういう感動演出大嫌いだから、私がいなかった方がよかったと思う」と毒づいていた。