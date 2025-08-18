パク・ミニョン、セレブリティや実業家など華麗に変装 危機一髪の脱出劇も…『コンフィデンスマンKR』本予告解禁
長澤まさみ主演の「コンフィデンスマンJP」シリーズを原作に韓国人キャスト、クリエイターによってリメイクされた『コンフィデンスマンKR』（全12話）の本予告が18日、公開された。韓国ドラマ『キム秘書』『私の夫と結婚して』などで知られる俳優のパク・ミニョンが主演を務め、9月6日よりPrime Videoで240以上の国と地域で世界独占配信される。
【動画】パク・ミニョンの華麗な変装姿 危機一髪の脱出劇も…
同作は悪党たちを巧みに出し抜く3人の詐欺師たちの活躍を描いた作品。スピード感あふれるクライムアクションとユーモアが絶妙に絡み合い、爽快感たっぷりのクライム・エンターテインメントドラマとなっている。
主演は『私の夫と結婚して』で注目を集めたパク・ミニョンで、天才詐欺師ユン・イランを演じる。さらに、『イカゲーム』シーズン3に出演の俳優パク・ヒスンが謎めいた詐欺師ジェームズを、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で話題となったチュ・ジョンヒョクが陽気なムードメーカー、ミョン・グホを演じ、個性豊かな3人がチームを結成。巧妙な手口で悪党たちを追い詰めていく。
今回、解禁されたトレーラーでは、パク・ミニョンがセレブリティ、実業家、フライトアテンダントなどに変装する姿が映し出されるほか、3人の詐欺師たちによる大胆不敵な詐欺、危機一髪の脱出劇、テンポの良いコミカルな掛け合いが展開。スリルと笑いが交錯する物語への期待を高める。
■『コンフィデンスマンKR』配信概要
配信開始日：9月6日（土）午後10時30分
（※毎週土曜・日曜に新エピソードを配信予定）
キャスト：パク・ミニョン、パク・ヒスン、チュ・ジョンヒョク ほか
演出：ナム・ギフン
脚本：ホン・スンヒョン、キム・ダヘ
