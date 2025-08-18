秀才がカンニング疑惑、親からの「教育虐待」が浮かび上がる 『ぼくほし』第6話あらすじ
俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜 後10：00）第6話が、きょう18日に放送される。今回キーマンとなる有島ルカ役の栄莉弥が、コメントを寄せた。
【動画】『ぼくほし』第6話予告編 「教育という名の下に行われる虐待…」
ドラマタイトルの略称は『ぼくほし』。独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公の白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣され、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく学園ヒューマンドラマ。主人公にとっての良き理解者となるヒロイン・幸田珠々（堀田真由）、理事長・尾碕美佐雄（稲垣吾郎）、さらに生徒や教員たちが物語を織りなす。
第6話は、秀才生徒のカンニング疑惑をきっかけに「教育虐待」をめぐるストーリーとなる。
■第6話あらすじ
夏休みが終わりを迎える頃、尾碕は健治の父・誠司（光石研）と20年ぶりに再会。かつて同じ学校の教壇に立っていた2人は当時を思い返し、やがて健治のことに話が及ぶ。
2学期を迎えた学校では、夏合宿を経て、健治が珠々を意識するように。しかも、その思いは、天文部の一部の部員に気付かれているようだった。その天文部では、整備が終わった天文ドームで、早速観測会をやろうと盛り上がる。するとそこへ鷹野（日高由起刀）と北原（中野有紗）がやって来て、健治は北原から「犯罪の現場に居合わせたかもしれない」と相談を受ける。聞けば、2人が通う予備校の模試で、有島（栄莉弥）がカンニングするところを目撃したという。
健治から報告を受けた井原（尾美としのり）は、「そんなバカな！」と信じがたい様子。それもそのはず、医者の息子である有島は医学部進学を目指し、入学当初から優秀な成績を収めてきたのだ。しかし、担任の巌谷（淵上泰史）によれば、最近は成績が伸び悩んでいて、さらに、普段から息子の成績に目を光らせている父親から突然、一般入試から推薦に変更を希望する連絡があったという。井原たちは不正の実態を含め、学校推薦にふさわしい生徒かどうか次のテストで見極めようとするが、健治はその前に有島を正しい道へ導くべきだと進言。すると、テスト当日になぜか健治が教壇に立つことになり…。
