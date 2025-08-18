ビビる大木、“愛車候補”だった38年前のホンダ“名車”に感動「買わなかったけど、やはりカッコイイ」 中学時代の“憧れ”告白
タレントのビビる大木（50）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。中学生のころに憧れた車を公開した。
【写真】リトラクタブルライトが印象的…ビビる大木が憧れた真っ赤なホンダ『プレリュード』
大木は「中学のとき、免許取ったら買うぞ！と憧れたプレリュード」と、真っ赤な1987年に登場した3代目ホンダ『プレリュード』の写真を投稿。「買わなかったけど、やはりカッコイイ」と改めて、その良さを伝えた。
さらに「当時、HONDAのCMにマイケルJフォックスが出てたよね〜 カッコインテグラ」と得意の1980年代〜90年代ネタを添えた。
この投稿に「プレリュードかっこいいですね〜！後ろのタイヤも当時は曲がるんですよね！4WS。当時は凄いの一言でした」「ヤバいねーーーめちゃくちゃカッコいい^_^買っちゃう？^_^」などのコメントが寄せられている。
