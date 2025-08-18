『NARUTO-ナルト-』の「一番くじ NARUTO-ナルト- 波の国編」が、8月18日17時より一番くじONLINE限定で販売開始する。うずまきナルトをはじめ、白や桃地再不斬がMASTERLISEシリーズとして立体化される。

【画像あり】うずまきナルトをはじめ、白や桃地再不斬のフィギュア含む景品一覧

ラインナップも公開されており、A賞に「うずまきナルト MASTERLISE」、B賞に「白 MASTERLISE」、C賞に「Revible Moment～うずまきナルト＆白～」、D賞に「白のお面 MASTERELIVE COLLECTION」、E賞に「忍犬ちょこのっこ」、F賞に「タオルコレクション」、G賞に「アクリルコレクション」、H賞に「ミニ色紙」が収録されている。

D賞の「白の仮面」は劇中登場アイテムをハイクオリティで再現する「MASTERELIVE COLLECTION」として立体化される。

ラストワン賞とダブルチャンスキャンペーンには「桃地再不斬 MASTERLISE」があたる。（文＝リアルサウンドテック編集部）