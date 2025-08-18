とあるペンションでおこる怪しくも優しく切ないラブストーリー 100点un・チョイス！『#これで恋ができるなら』8⽉16⽇に⾚坂 RED/THEATERで開幕／20⽇(⽔)まで
100点un・チョイス！第23回公演 舞台『#これで恋ができるなら』が8⽉16⽇(土)から⾚坂 RED/THEATERで上演される。
100点un・チョイス！は、2014年秋、主宰・相馬あこにより旗挙げ。
『全てにおいて100点満点をゴールとせず、最後まで妥協しない作品作りを！』を信念に、笑って笑って笑い泣きして、最後には心から泣ける作品を創作している。
本作は、【#あるペンションで恋をしたら500万円】という怪しい投稿によって、とあるペンションに集められた男女を描く物語。
出演は柊太朗、清⽔⿇璃亜、下前祐貴、植村颯太など。
作・演出は相⾺あこが手がける。
STORY
【#あるペンションで恋をしたら500万円】という…かなり怪しい投稿が SNS で話題になっていたある夏…
参加したい！という物好き達でこの投稿は世間を騒がせていた。
そして、急に当選メッセージが届き…導かれるまま、ペンションに集まった⼈々。
怪しいと思いながらも、恋をしたい⼈、恋愛ができない⼈、物好きな⼈、お⾦が欲しい⼈達が集まった。
だが…
なぜか知り合いが多く集まる…
浮かび上がる違和感
何が何だかわからないままとりあえず恋をしようと話し合う⼀同…
⼀体これは“誰”が…“何の為”に…企画したのか
恋をして 500 万円を GET できる⼈はいるのか
全てが明らかになる時そこにはある真実が待ち受けていた…
100 点 un・チョイス！が送る
⼤切な⼈と過ごしたあの夏を感じる
いろいろな形の Love story…♡
なお、以下の日程でアフタートークショーが行われる。
【8⽉17⽇(⽇) 18:00】
柊太朗、塚本拓弥、南翔太、宮沢友
【8⽉18⽇(⽉) 14:00】
⼤⻄桃⾹、相原⼀⼼、村⽥寛奈、中尾太⼀、⽮嶋由菜
【8⽉19⽇(⽕) 19:00】
柊太朗、清⽔⿇璃亜、下前祐貴、植村颯太、⼩⼭内花凜
詳細は公式サイトで。
https://unchoice.wixsite.com/100ten-23th
（文：エントレ編集部）
100点un・チョイス！『#これで恋ができるなら』
【作・演出】相⾺あこ
【出演】
柊太朗 清⽔⿇璃亜 下前祐貴 植村颯太 ⼩⼭内花凜 ⼤⻄桃⾹ 塚本拓弥 相原⼀⼼ 村⽥寛奈 相⾺あこ 南翔太 中尾太⼀ 宮沢友 ⽮嶋由菜 外海多伽⼦
2025年8⽉16⽇(⼟)～8⽉20⽇(⽔)／⾚坂 RED/THEATER
公式サイト
