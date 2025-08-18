100点un・チョイス！第23回公演 舞台「#これで恋ができるなら」

100点un・チョイス！第23回公演 舞台『#これで恋ができるなら』が8⽉16⽇(土)から⾚坂 RED/THEATERで上演される。



100点un・チョイス！は、2014年秋、主宰・相馬あこにより旗挙げ。

『全てにおいて100点満点をゴールとせず、最後まで妥協しない作品作りを！』を信念に、笑って笑って笑い泣きして、最後には心から泣ける作品を創作している。

本作は、【#あるペンションで恋をしたら500万円】という怪しい投稿によって、とあるペンションに集められた男女を描く物語。

出演は柊太朗、清⽔⿇璃亜、下前祐貴、植村颯太など。

作・演出は相⾺あこが手がける。

STORY 【#あるペンションで恋をしたら500万円】という…かなり怪しい投稿が SNS で話題になっていたある夏…

参加したい！という物好き達でこの投稿は世間を騒がせていた。

そして、急に当選メッセージが届き…導かれるまま、ペンションに集まった⼈々。

怪しいと思いながらも、恋をしたい⼈、恋愛ができない⼈、物好きな⼈、お⾦が欲しい⼈達が集まった。 だが…

なぜか知り合いが多く集まる…

浮かび上がる違和感

何が何だかわからないままとりあえず恋をしようと話し合う⼀同… ⼀体これは“誰”が…“何の為”に…企画したのか

恋をして 500 万円を GET できる⼈はいるのか

全てが明らかになる時そこにはある真実が待ち受けていた… 100 点 un・チョイス！が送る

⼤切な⼈と過ごしたあの夏を感じる

いろいろな形の Love story…♡



100点un・チョイス！第23回公演 舞台「#これで恋ができるなら」



なお、以下の日程でアフタートークショーが行われる。

【8⽉17⽇(⽇) 18:00】

柊太朗、塚本拓弥、南翔太、宮沢友

【8⽉18⽇(⽉) 14:00】

⼤⻄桃⾹、相原⼀⼼、村⽥寛奈、中尾太⼀、⽮嶋由菜

【8⽉19⽇(⽕) 19:00】

柊太朗、清⽔⿇璃亜、下前祐貴、植村颯太、⼩⼭内花凜



詳細は公式サイトで。

https://unchoice.wixsite.com/100ten-23th



（文：エントレ編集部）